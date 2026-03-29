Пенсіонерка поїхала за кордон на лікування і отримувала субсидію — суд зобов’язав повернути гроші

Жінка не повідомила про перебування за межами України понад 60 днів, що вплинуло на право на виплати.

Пенсійний фонд звернувся до суду з вимогою стягнути з пенсіонерки понад 8 тисяч гривень житлової субсидії, вважаючи ці кошти надміру виплаченими через її перебування за межами України понад встановлений строк. Жінка пояснювала, що виїхала за кордон для лікування і не мала можливості повідомити про це уповноважені органи. Суд дійшов висновку про обґрунтованість позову.

Обставини справи №154/943/26

До Володимирського міського суду Волинської області звернулося Головне управління Пенсійного фонду України у Волинській області з позовом про стягнення надміру виплаченої житлової субсидії.

Позивач зазначив, що відповідачка отримувала субсидію з жовтня 2024 року. Водночас за результатами верифікації було встановлено, що вона перебувала за кордоном понад 60 днів на день звернення за призначенням субсидії.

За даними Державної прикордонної служби, відповідачка виїхала з України у лютому 2024 року та не повідомила орган, що призначає субсидію, про зміну обставин. Це вплинуло на її право на отримання допомоги та спричинило надмірну виплату коштів у розмірі 8575 грн за період з жовтня 2024 року по січень 2025 року.

Попри письмові повідомлення про необхідність повернення коштів, у добровільному порядку сума не була відшкодована, у зв’язку з чим Пенсійний фонд звернувся до суду.

Відповідачка у письмових поясненнях зазначила, що є пенсіонеркою, має тяжке онкологічне захворювання та проходила лікування за кордоном. Вона наголосила, що використала субсидію виключно для оплати житлово-комунальних послуг і перебуває у складному матеріальному становищі.

Правова оцінка суду

Суд виходив із того, що житлова субсидія є адресною державною допомогою, яка надається за умов дотримання встановлених критеріїв.

Відповідно до Положення про порядок призначення житлових субсидій (постанова Кабінету Міністрів України №848), субсидія не призначається, якщо особа перебуває за кордоном понад 60 днів.

Також закон покладає на отримувача обов’язок подавати достовірні відомості та повідомляти про обставини, які впливають на право на допомогу.

Суд встановив, що відповідачка не повідомила про своє перебування за межами України, що вплинуло на право на призначення субсидії та призвело до її надмірної виплати.

Посилання на стан здоров’я, вік та складне матеріальне становище суд не визнав підставою для звільнення від обов’язку повернення коштів, оскільки ці обставини не скасовують вимог законодавства щодо надання достовірної інформації.

Крім того, суд застосував положення статті 1212 Цивільного кодексу України щодо обов’язку повернення безпідставно набутого майна.

Рішення суду

Володимирський міський суд Волинської області:

задовольнив позов Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області;

стягнув з відповідачки 8575 грн надміру виплаченої житлової субсидії;

стягнув судовий збір відповідно до резолютивної частини рішення у розмірі 2622,40 грн.

