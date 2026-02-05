  1. Суспільство
  2. / В Україні

Пільги для ветеранів війни: у яких випадках родичі можуть подати заяву

12:02, 5 лютого 2026
Військова служба, хвороба чи інвалідність не позбавляють соціальних гарантій — закон дозволяє звернення через членів сім’ї.
Ветерани війни не завжди мають змогу особисто звернутися до органів соціального захисту для оформлення пільг — через військову службу, тяжку хворобу чи інвалідність. У таких випадках закон дозволяє діяти членам сім’ї. Про це повідомляє Головне управління Пенсійний фонд України в Луганській області.

Хто може звернутися замість пільговика

Якщо ветеран війни з поважних причин не може подати заяву самостійно, це право мають дієздатні повнолітні члени сім’ї, на яких поширюються пільги, зокрема:

  • дружина або чоловік;
  • непрацездатні батьки;
  • неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства I–II груп або особами з інвалідністю I групи;
  • особа, яка проживає разом з особою з інвалідністю внаслідок війни I групи та здійснює за нею догляд (за умови, що така особа не перебуває у шлюбі).

Які дії можна здійснити через родичів

1. Включення до Реєстру пільговиків.

Член сім’ї може подати заяву для внесення інформації про ветерана війни до Реєстру осіб, які мають право на пільги.

2. Призначення пільг ветерану війни.

Якщо відомості про пільговика вже є в Реєстрі, родич може звернутися безпосередньо для призначення пільг.

3. Два кроки за одну заяву — під час експерименту.

У період дії експериментального проєкту дозволено одночасно подати заяву і на включення до Реєстру пільговиків, і на надання пільг. Проєкт реалізується відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2023 року № 1395.

4. Перерахування пільг на рахунок члена сім’ї.

Якщо пільговик потрапив у полон або визнаний зниклим безвісти за особливих обставин, член сім’ї, який фактично проживає за адресою надання пільг, може звернутися для переведення виплат на свій банківський рахунок. Це право мають:

  • чоловік або дружина;
  • непрацездатні батьки;
  • законний представник дитини до 18 років;
  • неодружені повнолітні діти з інвалідністю;
  • опікун або піклувальник.

