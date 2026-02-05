Льготы для ветеранов войны: в каких случаях родственники могут подать заявление
Ветераны войны не всегда имеют возможность лично обратиться в органы социальной защиты для оформления льгот — из-за военной службы, тяжелой болезни или инвалидности. В таких случаях закон позволяет действовать членам семьи. Об этом сообщает Главное управление Пенсионного фонда Украины в Луганской области.
Кто может обратиться вместо льготника
Если ветеран войны по уважительным причинам не может подать заявление самостоятельно, это право имеют дееспособные совершеннолетние члены семьи, на которых распространяются льготы, в частности:
- жена или муж;
- нетрудоспособные родители;
- неженатые совершеннолетние дети, признанные лицами с инвалидностью с детства I–II групп или лицами с инвалидностью I группы;
- лицо, которое проживает совместно с лицом с инвалидностью вследствие войны I группы и осуществляет за ним уход (при условии, что такое лицо не состоит в браке).
Какие действия можно осуществить через родственников
1. Включение в Реестр льготников.
Член семьи может подать заявление для внесения информации о ветеране войны в Реестр лиц, имеющих право на льготы.
2. Назначение льгот ветерану войны.
Если сведения о льготнике уже имеются в Реестре, родственник может обратиться непосредственно для назначения льгот.
3. Два шага по одному заявлению — во время эксперимента.
В период действия экспериментального проекта разрешено одновременно подать заявление и на включение в Реестр льготников, и на предоставление льгот. Проект реализуется в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 27 декабря 2023 года № 1395.
4. Перечисление льгот на счет члена семьи.
Если льготник попал в плен или признан пропавшим без вести при особых обстоятельствах, член семьи, который фактически проживает по адресу предоставления льгот, может обратиться для перевода выплат на свой банковский счет. Это право имеют:
- муж или жена;
- нетрудоспособные родители;
- законный представитель ребенка до 18 лет;
- неженатые совершеннолетние дети с инвалидностью;
- опекун или попечитель.
