Льготы для ветеранов войны: в каких случаях родственники могут подать заявление

Военная служба, болезнь или инвалидность не лишают социальных гарантий — закон разрешает обращение через членов семьи.

Ветераны войны не всегда имеют возможность лично обратиться в органы социальной защиты для оформления льгот — из-за военной службы, тяжелой болезни или инвалидности. В таких случаях закон позволяет действовать членам семьи. Об этом сообщает Главное управление Пенсионного фонда Украины в Луганской области.

Кто может обратиться вместо льготника

Если ветеран войны по уважительным причинам не может подать заявление самостоятельно, это право имеют дееспособные совершеннолетние члены семьи, на которых распространяются льготы, в частности:

жена или муж;

нетрудоспособные родители;

неженатые совершеннолетние дети, признанные лицами с инвалидностью с детства I–II групп или лицами с инвалидностью I группы;

лицо, которое проживает совместно с лицом с инвалидностью вследствие войны I группы и осуществляет за ним уход (при условии, что такое лицо не состоит в браке).

Какие действия можно осуществить через родственников

1. Включение в Реестр льготников.

Член семьи может подать заявление для внесения информации о ветеране войны в Реестр лиц, имеющих право на льготы.

2. Назначение льгот ветерану войны.

Если сведения о льготнике уже имеются в Реестре, родственник может обратиться непосредственно для назначения льгот.

3. Два шага по одному заявлению — во время эксперимента.

В период действия экспериментального проекта разрешено одновременно подать заявление и на включение в Реестр льготников, и на предоставление льгот. Проект реализуется в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 27 декабря 2023 года № 1395.

4. Перечисление льгот на счет члена семьи.

Если льготник попал в плен или признан пропавшим без вести при особых обстоятельствах, член семьи, который фактически проживает по адресу предоставления льгот, может обратиться для перевода выплат на свой банковский счет. Это право имеют:

муж или жена;

нетрудоспособные родители;

законный представитель ребенка до 18 лет;

неженатые совершеннолетние дети с инвалидностью;

опекун или попечитель.

