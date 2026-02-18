Коли субсидію можуть змусити повернути та як цього уникнути — важливі правила для отримувачів

У яких випадках виникає переплата житлової субсидії, які зміни потрібно обов’язково повідомляти протягом 30 днів та як уникнути примусового стягнення коштів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головне управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області роз’яснило, що таке переплата житлової субсидії, у яких випадках її доведеться повертати та як уникнути фінансових ризиків. Йдеться про бюджетні кошти, які громадянин отримав без достатніх правових підстав.

Що вважається переплатою субсидії

Переплата субсидії — це надміру виплачені кошти державної допомоги. Найчастіше вона виникає через:

подання недостовірних або неточних даних у заяві;

неповідомлення органу Пенсійного фонду про зміни, які впливають на розмір чи право на субсидію;

виявлення порушень під час перевірки матеріально-побутових умов.

Базовий документ, що регулює призначення житлових субсидій та механізм повернення надміру виплачених сум, — Положення, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848.

Коли доведеться повертати субсидію

Законодавство передбачає чіткі підстави для стягнення надміру виплачених коштів.

1. Недостовірні відомості

Якщо заявник подав неправдиві документи або приховав інформацію, субсидію можуть перерахувати, а зайво отримані кошти — стягнути.

2. Неповідомлення про зміни протягом 30 днів

Отримувач зобов’язаний упродовж 30 днів повідомити орган Пенсійного фонду про:

зміну складу зареєстрованих у житлі осіб;

зміну соціального статусу членів домогосподарства;

зміну складу сім’ї;

зміну переліку житлово-комунальних послуг або управителя;

створення ОСББ.

3. Зміни майнового стану

Повернення коштів можливе, якщо член домогосподарства:

придбав майно чи товари довгострокового вжитку на суму понад 50 тис. грн (протягом 12 місяців до звернення);

здійснив значний фінансовий внесок або надав позику;

відкрив депозит або придбав облігації на суму понад 100 тис. грн;

купив іноземну валюту чи банківські метали на понад 50 тис. грн;

отримав одноразовий дохід, що перевищує 25 прожиткових мінімумів (з винятками, визначеними законом);

набув право власності більш ніж на одне житлове приміщення.

4. Перебування за кордоном

Якщо особа зі складу домогосподарства перебуває за межами України сукупно понад 60 днів, це може стати підставою для припинення виплат.

Як відбувається стягнення переплати

У разі встановлення порушень:

виплату субсидії припиняють;

громадянину надсилають вимогу повернути надміру отримані кошти;

за відмови питання вирішують у судовому порядку.

Якщо субсидію призначають повторно, органи Пенсійного фонду можуть утримувати переплату з поточних виплат — але не більше ніж 20% щомісячної суми.

Як уникнути переплати субсидії

Фахівці радять:

Подавати лише достовірні та повні дані. Повідомляти про всі зміни у складі домогосподарства та майновому стані в установлені строки. Зберігати документи, що підтверджують доходи й витрати. Перевіряти правильність зазначених відомостей перед поданням заяви.

У Пенсійному фонді наголошують: надміру отримані кошти обов’язково доведеться повернути. Тож уважність до власних обов’язків допоможе уникнути фінансових втрат і судових спорів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.