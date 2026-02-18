Когда субсидию могут заставить вернуть и как этого избежать — важные правила для получателей

В каких случаях возникает переплата жилищной субсидии, о каких изменениях необходимо обязательно уведомлять в течение 30 дней и как избежать принудительного взыскания средств.

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Черновицкой области разъяснило, что такое переплата жилищной субсидии, в каких случаях ее придется возвращать и как избежать финансовых рисков. Речь идет о бюджетных средствах, которые гражданин получил без достаточных правовых оснований.

Что считается переплатой субсидии

Переплата субсидии — это излишне выплаченные средства государственной помощи. Чаще всего она возникает из-за:

подачи недостоверных или неточных данных в заявлении;

неуведомления органа Пенсионного фонда об изменениях, которые влияют на размер или право на субсидию;

выявления нарушений во время проверки материально-бытовых условий.

Базовый документ, который регулирует назначение жилищных субсидий и механизм возврата излишне выплаченных сумм, — Положение, утвержденное постановлением Кабинета Министров Украины от 21.10.1995 № 848.

Когда придется возвращать субсидию

Законодательство предусматривает четкие основания для взыскания излишне выплаченных средств.

1. Недостоверные сведения

Если заявитель подал ложные документы или скрыл информацию, субсидию могут пересчитать, а излишне полученные средства — взыскать.

2. Неуведомление об изменениях в течение 30 дней

Получатель обязан в течение 30 дней уведомить орган Пенсионного фонда о:

изменении состава зарегистрированных в жилом помещении лиц;

изменении социального статуса членов домохозяйства;

изменении состава семьи;

изменении перечня жилищно-коммунальных услуг или управителя;

создании ОСМД.

3. Изменения имущественного состояния

Возврат средств возможен, если член домохозяйства:

приобрел имущество или товары длительного пользования на сумму свыше 50 тыс. грн (в течение 12 месяцев до обращения);

осуществил значительный финансовый взнос или предоставил заем;

открыл депозит или приобрел облигации на сумму свыше 100 тыс. грн;

приобрел иностранную валюту или банковские металлы на сумму свыше 50 тыс. грн;

получил единовременный доход, превышающий 25 прожиточных минимумов (за исключениями, определенными законом);

приобрел право собственности более чем на одно жилое помещение.

4. Пребывание за границей

Если лицо из состава домохозяйства находится за пределами Украины совокупно более 60 дней, это может стать основанием для прекращения выплат.

Как происходит взыскание переплаты

В случае установления нарушений:

выплату субсидии прекращают;

гражданину направляют требование вернуть излишне полученные средства;

при отказе вопрос решается в судебном порядке.

Если субсидия назначается повторно, органы Пенсионного фонда могут удерживать переплату из текущих выплат — но не более 20% ежемесячной суммы.

Как избежать переплаты субсидии

Специалисты советуют:

подавать только достоверные и полные данные;

сообщать обо всех изменениях в составе домохозяйства и имущественном состоянии в установленные сроки;

сохранять документы, подтверждающие доходы и расходы;

проверять правильность указанных сведений перед подачей заявления.

В Пенсионном фонде подчеркивают: излишне полученные средства обязательно придется вернуть. Поэтому внимательное отношение к своим обязанностям поможет избежать финансовых потерь и судебных споров.

