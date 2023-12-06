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  1. В Украине

Цифры неутешительны, но вполне предсказуемы, — Оксен Лисовый о результатах исследования образования в Украине

15:35, 6 декабря 2023
По словам министра образования и науки Оксена Лисового, ухудшение результатов связано с длительными ограничениями из-за COVID-19 и неготовности системы образования к пандемии, войной, а также со стрессом.
Цифры неутешительны, но вполне предсказуемы, — Оксен Лисовый о результатах исследования образования в Украине
Фото: glavcom.ua
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Как ранее сообщалось, 42% подростков в Украине не знают математики на базовом уровне — таковы результаты международного исследования качества образования PISA (Programme for International Student Assessment). Оно проводилось с 3 по 26 октября 2022 года.

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовый заявил, что такие результаты были вполне прогнозируемыми, учитывая условия, в которых оказались Украина и школьники, передает «Укринформ».

«Цифры для нас неутешительны, но вполне предсказуемы, учитывая те условия, в которых мы находились, в которых находились наши дети и наше образование», - отметил Лисовый и добавил: «Есть и позитив – это сам факт проведения, ведь мы едва ли не единственная страна, которая проводила такое исследование во время полномасштабной войны на своей территории. Это о нашем с вами упрямстве, устойчивости уверенности в том, что мы построим наше государство демократическим, успешным, экономически процветающим. Это о наших с вами ценностях, о том, что человек для нас – главное и самое важное».

По его словам, в целом ухудшение результатов связано с длительными ограничениями из-за COVID-19 и неготовности системы образования к пандемии, полномасштабной войной, а также со стрессом. В то же время, глава МОН обратил внимание на то, что снижение результатов отмечается не только в Украине, но и в других исследуемых странах. Это, по его словам, также связано с пандемией и длительной дистанционной учебой.

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