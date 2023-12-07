7 грудня у світі святкують Хануку

«Судово-юридична газета» вітає з Ханукою.

Фото з відкритих джерел

Ввечері 7 грудня розпочнеться святкування Хануки, яку традиційно відзначають упродовж восьми днів.

Хануку також називають «Свято восьми свічок» або «Свято вогнів». У Хануку прийнято запалювати особливий свічник - ханукію, в якому 9 свічок: 8 свічок символізують дні дива, а від дев'ятої свічки запалюють решту (у перший день - одну, у другій - дві і т. д.).

«Судово-юридична газета» вітає з Ханукою – святом світла, радості та надії. Бажаємо Вам щастя, здоров'я, благополуччя та миру. Нехай у будинку завжди буде святкова атмосфера, порозуміння та достаток.

Привітання з Ханукою: картинки та найкращі побажання

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Ханука — свято дива, яке розповідає про те, що навіть у найважчих випадках потрібно зберігати вірність тому, що задумано і вірити у краще! Сьогодні я хочу від щирого серця побажати вам не знати прикростей та печалів, жити щодня з радістю та любов’ю!

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Вітаємо зі Святом Вогнів, із Ханукою. Нехай у це світле свято ханукія горить у кожному будинку і нехай ця ніч принесе світло та радість у кожну родину. Вдалого свята, гарного частування, святкування у родинному колі. Нехай щастя буде з нами і сьогодні, і завжди.

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На згадку про чудо, ми запалюємо свічки у ці дні. Ми святкуємо Хануку, щасливі ми та щасливі наші родини. Нехай радість і внутрішнє світло будуть із вашою ріднею не лише у ці святкові дні, а й завжди. Смачні частування та приємні свята в колі вашої родини.

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Вогні святі Хануки спалахнули,

Велике свято на порозі,

Бажаю, щоб мрії твої справдилися,

Щоб горе не траплялося в дорозі.

Ще тобі від серця благодаті,

Здоров’я та добра твоєму дому.

***

Сьогодні треба вірити в диво!

Адже Ханука скоро прийде!

І освятить храм ваших доль,

Я вітаю всіх, хто вірить,

Хтось у серці пам’ятно зберігає.

Той день, що йшов із перемогою,

Той день, що душу оживить!

***

Вас з Ханукою я вітаю,

Бажаю щастя і добра,

Вогонь свічок нехай зігріє,

Запалить іскорку тепла.

Бажаю миру в вашім домі,

Здоров'я, щастя і добра,

Хай серце повнитися любов'ю

І в свято пісню заспіва!

***

З Днем Хануки прийміть вітання!

Запаліть вісім святкових свічок,

Накрийте стіл, зараз настав час

Впустити в свій будинок тепло святих вогнів!

Нехай світла менора розгориться,

І освячення проникне в серці до вас.

Ваша душа від свята пом'якшиться.

Радійте сьогодні дрібницям!

Фото з відкритих джерел

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