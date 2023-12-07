7 грудня у світі святкують Хануку

Ввечері 7 грудня розпочнеться святкування Хануки, яку традиційно відзначають упродовж восьми днів.
Хануку також називають «Свято восьми свічок» або «Свято вогнів». У Хануку прийнято запалювати особливий свічник - ханукію, в якому 9 свічок: 8 свічок символізують дні дива, а від дев'ятої свічки запалюють решту (у перший день - одну, у другій - дві і т. д.).
«Судово-юридична газета» вітає з Ханукою – святом світла, радості та надії. Бажаємо Вам щастя, здоров'я, благополуччя та миру. Нехай у будинку завжди буде святкова атмосфера, порозуміння та достаток.
Привітання з Ханукою: картинки та найкращі побажання
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Ханука — свято дива, яке розповідає про те, що навіть у найважчих випадках потрібно зберігати вірність тому, що задумано і вірити у краще! Сьогодні я хочу від щирого серця побажати вам не знати прикростей та печалів, жити щодня з радістю та любов’ю!
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Вітаємо зі Святом Вогнів, із Ханукою. Нехай у це світле свято ханукія горить у кожному будинку і нехай ця ніч принесе світло та радість у кожну родину. Вдалого свята, гарного частування, святкування у родинному колі. Нехай щастя буде з нами і сьогодні, і завжди.
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На згадку про чудо, ми запалюємо свічки у ці дні. Ми святкуємо Хануку, щасливі ми та щасливі наші родини. Нехай радість і внутрішнє світло будуть із вашою ріднею не лише у ці святкові дні, а й завжди. Смачні частування та приємні свята в колі вашої родини.
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Вогні святі Хануки спалахнули,
Велике свято на порозі,
Бажаю, щоб мрії твої справдилися,
Щоб горе не траплялося в дорозі.
Ще тобі від серця благодаті,
Здоров’я та добра твоєму дому.
***
Сьогодні треба вірити в диво!
Адже Ханука скоро прийде!
І освятить храм ваших доль,
Я вітаю всіх, хто вірить,
Хтось у серці пам’ятно зберігає.
Той день, що йшов із перемогою,
Той день, що душу оживить!
***
Вас з Ханукою я вітаю,
Бажаю щастя і добра,
Вогонь свічок нехай зігріє,
Запалить іскорку тепла.
Бажаю миру в вашім домі,
Здоров'я, щастя і добра,
Хай серце повнитися любов'ю
І в свято пісню заспіва!
***
З Днем Хануки прийміть вітання!
Запаліть вісім святкових свічок,
Накрийте стіл, зараз настав час
Впустити в свій будинок тепло святих вогнів!
Нехай світла менора розгориться,
І освячення проникне в серці до вас.
Ваша душа від свята пом'якшиться.
Радійте сьогодні дрібницям!
Фото з відкритих джерел
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