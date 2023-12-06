Литва планирует расширить возможности лишения гражданства для нацбезопасности страны

Правительственные службы Литвы проводят проверки на отсутствие подозрительных обстоятельств у лиц, получивших гражданство.

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МВД Литвы планирует внести предложения в законодательство, которые рассматривают возможность лишения литовского гражданства из соображений национальной безопасности. Сейчас, согласно действующим нормам, такую возможность имеют только лица, получившие гражданство в особом порядке, количество которых составляет около 700 человек. Правительственные службы проводят проверки в отношении этих лиц, направленные на определение отсутствия у них подозрительных обстоятельств. Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на LRT.

Сейчас лица, получившие литовское гражданство по национальному происхождению или по другим основаниям, не могут быть лишены этого статуса. Однако глава МВД Агне Билотайте сообщила о планах внести изменения, которые позволят лишать человека гражданства Литвы, если он признается угрозой национальной безопасности.

В частности, отделу миграции поручили пересмотреть списки лиц, находящихся под санкциями, и проверить наличие литовских граждан среди них или среди их родственников. Такие меры направлены на обеспечение безопасности страны и возможности избежания потенциальных угроз.

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