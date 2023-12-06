Похитил имущество предприятия во время оккупации Киевской области: будут судить россиянина

Оккупант вместе с сообщниками вывез с территории предприятия имущество стоимостью более миллиона гривен.

Фото: kobl.gp.gov.ua

В Киевской области в суд направили обвинительный акт в отношении россиянина по факту нарушения законов и обычаев войны.

Как сообщила Киевская областная прокуратура, обвиняемый в составе 64 отдельной мотострелковой бригады 35 общевойсковой армии рф весной 2022 года прибыл на территорию оккупированного пгт Дымер Вышгородского района.

«Он вместе с военнослужащими рф на бронетранспортере с символом «V» ворвался на территорию общества. Там обвиняемый допрашивал охранника предприятия, примером автомата ударил мужчину по голове и груди. После этого приказал стать на колени и угрожал потерпевшему казнью», - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что вместе с сообщниками злоумышленник вывез с территории предприятия имущество стоимостью более миллиона гривен.

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