На Київщині легковик зніс пенсіонерку на пішохідному переході, фото

Жінка перетинала проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході.

У п’яницю, 22 грудня, у Броварах по вулиці Симона Петлюри 30-річний водій легковика «Hyundai» здійснив наїзд на пішохідку, яка перетинала проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході. Про це повідомила пресслужба поліції Київської області.

«В результаті аварії, 65-річний жінці надали медичну допомогу. У зв’язку із незначними травмами, її відпустили додому», - сказано у повідомленні.

У поліції додали, що за даним фактом слідчі розпочали досудове розслідування.

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