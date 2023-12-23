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Лише п’ять суддів, які проходять військову службу, отримують суддівську винагороду – ДСА

Рішення РСУ щодо обов’язкової виплати суддівської винагороди мобілізованим суддям у ДСА поки що вирішили не виконувати та дочекатися рішення Верховного Суду.

Як відбувся конкурс на посади суддів місцевих загальних судів: цікаві особливості, проблеми та хто отримає посади суддів

Вперше в історії судової влади України основна конкуренція між кандидатами на посади суддів розгорнулася не за суди в Києві, Одесі, Дніпрі чи Харкові, а за невеличкі райсуди на Правобережній Україні та в західних областях країни.

Рада адвокатів пояснила, як та коли адвокати мають подати звіт в рамках законодавства про фінмоніторинг до Мінюсту

До 11 січня 2024 року адвокатські бюро, адвокатські об’єднання та адвокати, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально, що є суб’єктами фінмоніторингу, повинні заповнити звітні документи та надіслати їх на електронну адресу відповідного міжрегіонального управління Міністерства юстиції.

Верховний Суд виснував, чи може адвокат БПД, щодо якого було постановлено ухвалу про заміну через неналежний захист інтересів обвинуваченого, оскаржити вирок суду

Місцевий суд задовольнив клопотання обвинуваченого про заміну захисника і доручив Регіональному центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги призначити йому іншого захисника

Оформлення у власність приміщення на верхньому поверсі багатоквартирного будинку як нежитлової нерухомості, - ВП ВС переглянула справу після рішення ЄСПЛ

Велика Палата Верховного Суду після рішення ЄСПЛ вдихнула нове життя у справу співвласників багатоквартирного будинку щодо долі приміщення, призначеного для обслуговування комунікацій, на яке хотіли оформити право власності.

  1. В Україні

На Київщині легковик зніс пенсіонерку на пішохідному переході, фото

13:19, 23 грудня 2023
Жінка перетинала проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході.
На Київщині легковик зніс пенсіонерку на пішохідному переході, фото
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У п’яницю, 22 грудня, у Броварах по вулиці Симона Петлюри 30-річний водій легковика «Hyundai» здійснив наїзд на пішохідку, яка перетинала проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході. Про це повідомила пресслужба поліції Київської області.

«В результаті аварії, 65-річний жінці надали медичну допомогу. У зв’язку із незначними травмами, її відпустили додому», - сказано у повідомленні.

У поліції додали, що за даним фактом слідчі розпочали досудове розслідування.

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