Новоизбранный президент Аргентины уволил около 7 тысяч госслужащих

Президент Аргентины подписал указ о сокращении государственных расходов путем увольнения госслужащих.

Источник фото: Infocielo

Новоизбранный президент Аргентины Хавьер Милей объявил о намерении уволить 7 тысяч государственных служащих, которые были назначены после 1 января 2023 года, в рамках мер по сокращению расходов государственного бюджета. Об этом сообщает Infocielo.

Это решение стало результатом мега Декрета о неправительственной регуляции экономики, который вызвал значительные возмущения среди общественности и привел к массовым протестам в разных частях страны. Национальное правительство сейчас готовит проект указа, направленный на уменьшение государственных расходов, что может привести к увольнению тысяч госслужащих.

По данным Infocielo, проект указа предусматривает "примерно 7 тысяч увольнений, а также пересмотр условий для всех государственных работников, которые были наняты в последние 90 дней".

В связи с этим, все контракты работников, которые работали в национальной государственной администрации, не будут продлены, а также будет проведен анализ контрактов работников в децентрализованных учреждениях, таких как Anses, и в государственных предприятиях, находящихся под большинством акций государства.

Проект также требует, чтобы компетентные органы каждого учреждения "провели полноценный аудит персонала, который был нанят до 1 января 2023 года, с целью пересмотра условий контрактов". Если будет принято решение продлить контракты, они должны будут обоснованы необходимостью дальнейшего сотрудничества с этими работниками.

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