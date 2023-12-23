Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Сторона, в пользу которой принято решение, имеет право на возмещение расходов на экспертизу, проведенную до подачи иска, - позиция Большой Палаты ВС

Отказ в возмещении судебных расходов на проведение экспертизы стороне, в пользу которой принято судебное решение, не согласуется с принципами разумности, добросовестности, справедливости и правовой определенности, - Большая Палата Верховного Суда отступила от выводов кассационных судов.

Лишь пять судей, которые проходят военную службу, получают судейское вознаграждение – ГСА

Решение Совета судей об обязательной выплате судейского вознаграждения мобилизованным судьям в ГСА пока решили не выполнять и дождаться решения Верховного Суда.

Как прошел конкурс на должности судей местных общих судов: интересные особенности, проблемы и кто получит должности судей

Впервые в истории судебной власти Украины основная конкуренция между кандидатами на должности судей развернулась не за суды в Киеве, Одессе, Днепре или Харькове, а за небольшие райсуды на Правобережной Украине и в западных областях страны.

Совет адвокатов объяснил, как и когда адвокаты должны подать отчет в рамках законодательства о финмониторинге Минюсту

До 11 января 2024 года адвокатские бюро, адвокатские объединения и адвокаты, осуществляющие адвокатскую деятельность индивидуально, являющиеся субъектами финмониторинга, должны заполнить отчетные документы и отправить их на электронный адрес соответствующего межрегионального управления Министерства юстиции.

Верховный Суд утвердил, может ли адвокат БПД, в отношении которого было постановлено определение о замене из-за ненадлежащей защиты интересов обвиняемого, обжаловать приговор суда

Местный суд удовлетворил ходатайство обвиняемого о замене защитника и поручил Региональному центру по оказанию бесплатной вторичной правовой помощи назначить ему другого защитника.

  1. В мире

Новоизбранный президент Аргентины уволил около 7 тысяч госслужащих

14:06, 23 декабря 2023
Президент Аргентины подписал указ о сокращении государственных расходов путем увольнения госслужащих.
Новоизбранный президент Аргентины уволил около 7 тысяч госслужащих
Источник фото: Infocielo
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

Новоизбранный президент Аргентины Хавьер Милей объявил о намерении уволить 7 тысяч государственных служащих, которые были назначены после 1 января 2023 года, в рамках мер по сокращению расходов государственного бюджета. Об этом сообщает Infocielo.

Это решение стало результатом мега Декрета о неправительственной регуляции экономики, который вызвал значительные возмущения среди общественности и привел к массовым протестам в разных частях страны. Национальное правительство сейчас готовит проект указа, направленный на уменьшение государственных расходов, что может привести к увольнению тысяч госслужащих.

По данным Infocielo, проект указа предусматривает "примерно 7 тысяч увольнений, а также пересмотр условий для всех государственных работников, которые были наняты в последние 90 дней".

В связи с этим, все контракты работников, которые работали в национальной государственной администрации, не будут продлены, а также будет проведен анализ контрактов работников в децентрализованных учреждениях, таких как Anses, и в государственных предприятиях, находящихся под большинством акций государства.

Проект также требует, чтобы компетентные органы каждого учреждения "провели полноценный аудит персонала, который был нанят до 1 января 2023 года, с целью пересмотра условий контрактов". Если будет принято решение продлить контракты, они должны будут обоснованы необходимостью дальнейшего сотрудничества с этими работниками.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
Судебно-юридическая газета
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Дмитро Приступа
    Дмитро Приступа
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області