Конкурс на 550 посад суддів апеляційних судів: документи вже подали понад 100 кандидатів

ВККС оприлюднила список кандидатів, які успішно подали документи.

Вища кваліфікаційна комісія суддів України повідомила, що станом на 21 грудня на зайняття 550 посад суддів апеляційних судів успішно подано документи 101 кандидатом.

Інформація про кандидатів, які успішно подали документи для участі в конкурсі:

У ВККС нагадали, що подати документи для участі в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів в апеляційних судах можливо за посиланням.

Раніше ми писали, що ВККС почала прийом документів від кандидатів на 550 вакантних посад суддів апеляційної інстанції. У конкурсі можуть взяти участь судді, юристи (адвокати), викладачі юридичних ВИШів, науковці, що відповідають кваліфікаційним вимогам.

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