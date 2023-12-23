Украина и Польша согласовали план действий по разблокированию границы

Страны согласовали общие позиции по разблокированию границы.

Фото: mtu.gov.ua

В пятницу, 22 декабря, Украина и Польша согласовали план действий для разблокирования пунктов пропуска на границе между странами. Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины на своей странице в Facebook.

Как сообщает ведомство, состоялась встреча заместителей министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергея Деркача и Юрия Васькова с новым заместителем министра инфраструктуры Польши Павелом Ганкарсом.

«Ключевой результат встречи – согласование общих позиций по разблокированию границы. Стороны достигли понимания компромиссных решений и их реализации», - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Шмыгаль предлагает ввести общий контроль на пунктах пропуска на границе с Польшей.

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