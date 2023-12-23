Україна та Польща погодили план дій щодо розблокування кордону

Країни узгодили спільні позицій щодо розблокування кордону.

Фото: mtu.gov.ua

У п’ятницю, 22 грудня, Україна та Польща погодили план дій для того, щоб розблокувати пункти пропуску на кордоні між країнами. Про це інформує Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України на своїй сторінці у Facebook.

Як повідомляє відомство, відбулася зустріч заступників міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергія Деркача та Юрія Васькова з новим заступником міністра інфраструктури Польщі Павелом Ганкарсом.

«Ключовий результат зустрічі - узгодження спільних позицій щодо розблокування кордону. Сторони досягли порозуміння щодо компромісних рішень та їх реалізації», - сказано у повідомленні.

Раніше ми писали, що Шмигаль пропонує запровадити загальний контроль на пунктах пропуску на кордоні з Польщею.

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