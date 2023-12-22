Шмигаль пропонує запровадити загальний контроль на пунктах пропуску на кордоні з Польщею

Денис Шмигаль обговорив із очільником МЗС Польщі питання розблокування кордону.

У п’ятницю, 22 грудня, прем'єр-міністр Денис Шмигаль провів зустріч із очільником МЗС Польщі Радославом Сікорським.

Глава українського уряду запропонував впроваджувати загальний контроль на пунктах пропуску на кордоні.

«Обговорили посилення економічного співробітництва. Зосередили увагу на ключовому питанні: безперешкодний рух вантажів через наш спільний кордон - критично важливий для стійкості та боротьби України з російським агресором. Маємо напрацювати збалансоване рішення, яке принесе користь обом країнам. Пропонував впроваджувати спільний контроль на пунктах пропуску. Це підвищить ефективність і результативність їхньої роботи», - зазначив Шмигаль.

Прем'єр зазначив, що також «обговорили посилення співробітництва у сфері виробництва та ремонту військової техніки: є воля і все необхідне, щоб вивести нашу оборонну співпрацю на новий рівень».

Шмигаль також висловив Польщі вдячність за підтримку України на шляху в ЄС, подякував польському народу за всебічну підтримку України з перших днів повномасштабної війни.

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