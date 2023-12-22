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Голова Ради суддів вимагає від ДСА перевірити інформацію щодо невиплати суддівської винагороди демобілізованому судді Енергодарського міського суду

Голова РСУ звернувся до ДСА з вимогою перевірити інформацію щодо судді Енергодарського міського суду, демобілізованого зі Збройних Сил, і негайно привести діяльність ТУ ДСА в частині виплати суддівської винагороди у відповідність до законодавства.

За діяльність ДСА в сфері цифровізації буде відповідати заступник голови Ольга Булка

ДСА затвердила нову схему розподілу повноважень, за якої випливає, що за цифровізацію поки відповідає заступник голови ДСА Ольга Булка.

Працівникам апаратів судів зможуть забезпечити підвищення зарплати, — ДСА погодила перерозподіл з ВРП

Розрахунок стимулюючих виплат здійснено виходячи із 70 % від посадового окладу за період січень – грудень 2023 року для працівників апаратів судів та 40 % для працівників інших органів.

У Верховній Раді ініціюють звільнення Міністра у справах ветеранів Юлії Лапутіної, - за «провал роботи з ветеранами»

Неефективне використання коштів Мінветеранів, відсутність дієвого механізму надання ветеранам послуг фізичної, і психологічної реабілітації, - за що у Раді хочуть звільнити міністра у справах ветеранів Юлію Лапутіну.

99% декларацій високопосадовців не були охоплені системним контролем з боку НАЗК, - Артем Ситник пояснив, чому вони не потрапляли на повну перевірку

«Всі очікували, що перевірятимуться всі декларації, але такого ресурсу у НАЗК не було, тому більша частина декларацій не охоплювалася повною перевіркою НАЗК», - зазначив заступник голови НАЗК Артем Ситник.

  1. В Україні

Шмигаль пропонує запровадити загальний контроль на пунктах пропуску на кордоні з Польщею

20:48, 22 грудня 2023
Денис Шмигаль обговорив із очільником МЗС Польщі питання розблокування кордону.
Шмигаль пропонує запровадити загальний контроль на пунктах пропуску на кордоні з Польщею
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У п’ятницю, 22 грудня, прем'єр-міністр Денис Шмигаль провів зустріч із очільником МЗС Польщі Радославом Сікорським.

Глава українського уряду запропонував впроваджувати загальний контроль на пунктах пропуску на кордоні.

«Обговорили посилення економічного співробітництва. Зосередили увагу на ключовому питанні: безперешкодний рух вантажів через наш спільний кордон - критично важливий для стійкості та боротьби України з російським агресором. Маємо напрацювати збалансоване рішення, яке принесе користь обом країнам. Пропонував впроваджувати спільний контроль на пунктах пропуску. Це підвищить ефективність і результативність їхньої роботи», - зазначив Шмигаль.

Прем'єр зазначив, що також «обговорили посилення співробітництва у сфері виробництва та ремонту військової техніки: є воля і все необхідне, щоб вивести нашу оборонну співпрацю на новий рівень».

Шмигаль також висловив Польщі вдячність за підтримку України на шляху в ЄС, подякував польському народу за всебічну підтримку України з перших днів повномасштабної війни.

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