Зеленський провів нараду з Міноборони: Готується рішення щодо визначення строків служби та поповнення Сил оборони

Влада готує вирішення питання щодо мотивації, визначення строків служби, поповнення Сил оборони.

У п’ятницю, 22 грудня, Президент України Володимир Зеленський провів нараду з міністром оборони Рустемом Умєровим і його командою з питань мотивації, визначення строків служби та поповнення Сил оборони. Про це глава держави зазначив у відеозверненні.

«Провів нараду з міністром оборони та його командою. Готуємо вирішення тих питань, які ставлять наші підрозділи, бойові бригади. Питання щодо мотивації, визначення строків служби, поповнення Сил оборони, які тримаються на людях, а люди - це дух, дух і зброя. Обидва компоненти ми маємо забезпечити. Дякую всім, хто допомагає, працює і воює», - заявив Президент.

Раніше у Верховній Раді представили доопрацьований законопроєкт щодо змін правил мобілізації, військового обліку, проходження служби. У ньому враховано зауваження Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Оновлену версію опублікувала депутатка від "Слуги народу" Мар'яна Безугла.

Також ми писали, які зауваження надав Валерій Залужний до законопроекту про посилення мобілізації.

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