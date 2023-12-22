В України і Польщі є можливості для спільної роботи у сфері оборонних виробництв, — Зеленський

Презиент за підсумками зустрічі з главою МЗС Польщі заявив про наявність серйозних можливостей у обох держав для розвитку спільних оборонних виробництв.

У п'ятницю, 22 грудня, до Києва приїхав новопризначений глава міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Він зустрівся із Президентом України Володимиром Зеленським.

Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з Радославом Сікорським заявив про наявність серйозних можливостей у обох держав для розвитку спільних оборонних виробництв.

«Провів зустріч із новопризначеним міністром закордонних справ Польщі Сікорським. Оновлюємо наші відносини. Ми повинні вирішити наявні проблеми. Природно, я подякував Польщі за підтримку нашої держави в обороні. У нас є дуже серйозні можливості для нашої подальшої спільної роботи - такої роботи, яка зміцнить обидва наші народи», - заявив він у відеозверненні.

Це, за словами глави держави, стосується, зокрема, спільних оборонних виробництв.

«Багато речей потрібно вирішити, і я впевнений, ми можемо це зробити», - зазначив він.

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