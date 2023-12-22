Новий глава МЗС Польщі прибув до Києва

У свою першу закордонну поїздку на посаді очільника МЗС Радослав Сікорський відправився до України.

Джерело фото: Тwitter / Radosław Sikorski

Зранку 22 грудня новий міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прибув до Києва у свою першу закордонну поїздку після призначення на цю посаду.

Про свій приїзд до столиці України, Сікорський оголосив у соціальних мережах. Він опублікував фотографію з вулиць Києва та додав короткий коментар: «Перший візит за кордон. Вже там».

Раніше його візит анонсував новий посол Польщі Ярослав Гузи, коли прибув до Києва.

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