Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

В свою первую зарубежную поездку на посту главы МИД Радослав Сикорский отправился в Украину.

Источник фото: Тwitter / Radosław Sikorski

Утром 22 декабря новый министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский прибыл в Киев в свою первую зарубежную поездку после назначения на эту должность.

О своем приезде в столицу Украины, Сикорский объявил в социальных сетях. Он опубликовал фотографию с улиц Киева и добавил короткий комментарий: "Первый визит за границу. Уже там".

Ранее его визит анонсировал новый посол Польши Ярослав Гузы, когда прибыл в Киев.

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