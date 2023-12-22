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«Все ожидали, что будут проверяться все декларации, но такого ресурса у НАПК не было, поэтому большая часть деклараций не охватывалась полной проверкой НАПК», - отметил замглавы НАПК Артем Сытник.

  1. В Украине

НАПК будет проверять декларации с помощью искусственного интеллекта

10:44, 22 декабря 2023
Теперь отбор деклараций будет осуществляться по результатам оценки рисков декларации, то есть в зависимости от показателя рейтинга риска.
НАПК будет проверять декларации с помощью искусственного интеллекта
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НАПК меняет подход к отбору и проверкам деклараций. Как пояснил во время брифинга 21 декабря заместитель главы НАПК Артем Сытник, ранее Агентство имело обязанность ежегодно проверять декларации всех топ-чиновников, поэтому на полную проверку отбирало декларации в зависимости от категории должности, в первую очередь Президента Украины, министров, народных депутатов, судей Конституционного Суда Украины , Верховного Суда.

Более 99% деклараций были не охвачены системным контролем НАПК, а проверка служащих других должностей была возможна только по обращению граждан. Однако теперь отбор деклараций будет производиться по результатам оценки рисков декларации, то есть в зависимости от показателя рейтинга риска.

За последние полтора года, когда было приостановлено обязательное представление деклараций и их проверки, НАПК сконцентрировалось на осуществлении мониторинга образа жизни, а также использовало это время для разработки ИТ-продуктов, которые могут обеспечить осуществление и реализацию нового подхода, а также оптимизировать работу уполномоченных лиц НАПК, а полные проверки сделать более эффективным инструментом финансового контроля.

Так, объясняют в НАПК, все представленные декларации будут проходить оценку рисков, те декларации, которые будут иметь наименьший показатель рейтинга риска и могут быть проверены автоматизированно, смогут быть проверены с помощью искусственного интеллекта - механизма автоматизированной проверки.

Речь идет о сравнении данных декларации с другими реестрами, проверке определенными «формулами», например, на выявление признаков незаконного обогащения, наличия необоснованных активов и т.д.

Однако получение справки о прохождении автопроверки не будет означать, что декларация прошла полную проверку, а будет свидетельствовать о том, что она имеет минимальный коэффициент риска.

«Мы прогнозируем, что треть деклараций пройдут эту проверку. НАПК сможет вернуться к ним, если будут обнаружены новые факты или поступит обращение о признаках недостоверного декларирования. Из оставшихся 70% деклараций будут отбираться для проведения полной проверки те декларации, имеющие самый высокий рейтинг риска, отобранные декларации в автоматизированном режиме будут распределяться для проверки уполномоченным лицам НАПК.

Возможность вмешательства человека в процедуры автопроверки или автораспределения исключены, это осуществляет машина с помощью программных продуктов, к которым приняты меры защиты», - сказал заместитель председателя НАПК.

О том, что декларация прошла автоматизированную проверку декларанта, будет сообщено в его личный кабинет Реестра деклараций начиная уже с 27 декабря. С соответствующими справками декларанты могут ознакомиться в Реестре деклараций. Получение такой справки не дает права на подачу исправленной декларации, но может быть использована для корректного заполнения декларации следующего периода или исправления данных в реестрах (если они оказались не актуальными). Автоматизированную проверку могут пройти только декларации, поданные за 2021 год и последующие отчетные годы (за предыдущие годы сделать это невозможно). Процесс автопроверки может занять от недели до полутора месяцев.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Парламент исправил норму о том, что не могут быть предметом повторной проверки сведения, которые уже были предметом проверки НАПК, а также вернул проверки оснований приобретения квартир и авто до назначения на должность.

Кроме того, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что меняет подход к отбору и проверкам деклараций.

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