НАЗК перевірятиме декларації за допомогою штучного інтелекту

Відтепер відбір декларацій буде здійснюватись за результатами оцінки ризиків декларації, тобто залежно від показника рейтингу ризику.

НАЗК змінює підхід до відбору та перевірок декларацій. Як пояснив під час брифінгу 21 грудня заступник голови НАЗК Артем Ситник, раніше Агенство мало обов’язок щорічно перевіряти декларації всіх топ-посадовців, тому на повну перевірку відбирало декларації залежно від категорії посади, у першу чергу Президента України, міністрів, народних депутатів, суддів Конституційного Суду України, Верховного Суду.

Понад 99% декларацій були не охоплені системним контролем НАЗК, а перевірка службовців інших посад була можлива лише за зверненням громадян. Однак, відтепер відбір декларацій буде здійснюватись за результатами оцінки ризиків декларації, тобто залежно від показника рейтингу ризику.

За останні півтора року, коли було призупинено обов’язкове подання декларацій та їх перевірки, НАЗК сконцентрувалося на здійсненні моніторингу способу життя, а також використало цей час для розробки ІТ-продуктів, які можуть забезпечити здійснення та реалізацію нового підходу, а також оптимізувати роботу уповноважених осіб НАЗК, а повні перевірки зробити більш ефективним інструментом фінансового контролю.

Так, пояснюють у НАЗК, всі подані декларації будуть проходити оцінку ризиків, ті декларації, які матимуть найменший показник рейтингу ризику та можуть бути перевірені автоматизовано зможуть бути перевірені за допомогою штучного інтелекту - механізму автоматизованої перевірки.

Йдеться про порівняння даних декларації з іншими реєстрами, перевірку певними «формулами», наприклад, на виявлення ознак незаконного збагачення, наявності необґрунтованих активів тощо.

Однак, отримання довідки про проходження автоперевірки не означатиме, що декларація пройшла повну перевірку, а свідчитиме, що вона має мінімальний коефіцієнт ризику.

«Ми прогнозуємо, що третина декларацій пройдуть цю перевірку. НАЗК зможе повернутися до них, якщо будуть виявлені нові факти або надійде звернення про ознаки недостовірного декларування. З решти 70% декларацій відбиратимуться для проведення повної перевірки ті декларації, що мають найвищий рейтинг ризику, відібрані декларації в автоматизованому режимі розподілятимуться для перевірки уповноваженим особам НАЗК. Можливість втручання людини у процедури автоперевірки чи авторозподілу виключені, це здійснює машина за допомогою програмних продуктів, до яких вжито заходи захисту», - сказав заступник голови НАЗК.

Про те, що декларація пройшла автоматизовану перевірку декларанта буде повідомлено в його особистий кабінет Реєстру декларацій починаючи уже з 27 грудня. З відповідними довідками декларанти можуть ознайомитись в Реєстрі декларацій. Отримання такої довідки не дає права на подачу виправленої декларації, але вона може бути використана для коректного заповнення декларації наступного періоду або виправлення даних в реєстрах (якщо вони виявились не актуальними). Автоматизовану перевірку можуть пройти лише декларації, подані за 2021 та подальші звітні роки (за попередні роки зробити це неможливо). Процес автоперевірки може тривати від тижня до півтора місяця.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Парламент виправив норму про те, що не можуть бути предметом повторної перевірки відомості, які вже були предметом перевірки НАЗК, а також повернув перевірки підстав набуття квартир та авто до призначення на посаду.

Крім того, Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що змінює підхід до відбору та перевірок декларацій.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.