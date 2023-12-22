Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Голова Ради суддів вимагає від ДСА перевірити інформацію щодо невиплати суддівської винагороди демобілізованому судді Енергодарського міського суду

Голова РСУ звернувся до ДСА з вимогою перевірити інформацію щодо судді Енергодарського міського суду, демобілізованого зі Збройних Сил, і негайно привести діяльність ТУ ДСА в частині виплати суддівської винагороди у відповідність до законодавства.

За діяльність ДСА в сфері цифровізації буде відповідати заступник голови Ольга Булка

ДСА затвердила нову схему розподілу повноважень, за якої випливає, що за цифровізацію поки відповідає заступник голови ДСА Ольга Булка.

Працівникам апаратів судів зможуть забезпечити підвищення зарплати, — ДСА погодила перерозподіл з ВРП

Розрахунок стимулюючих виплат здійснено виходячи із 70 % від посадового окладу за період січень – грудень 2023 року для працівників апаратів судів та 40 % для працівників інших органів.

У Верховній Раді ініціюють звільнення Міністра у справах ветеранів Юлії Лапутіної, - за «провал роботи з ветеранами»

Неефективне використання коштів Мінветеранів, відсутність дієвого механізму надання ветеранам послуг фізичної, і психологічної реабілітації, - за що у Раді хочуть звільнити міністра у справах ветеранів Юлію Лапутіну.

99% декларацій високопосадовців не були охоплені системним контролем з боку НАЗК, - Артем Ситник пояснив, чому вони не потрапляли на повну перевірку

«Всі очікували, що перевірятимуться всі декларації, але такого ресурсу у НАЗК не було, тому більша частина декларацій не охоплювалася повною перевіркою НАЗК», - зазначив заступник голови НАЗК Артем Ситник.

  1. В Україні

Україна запустила виробництво дронів і боєприпасів до них, – Умєров

12:09, 22 грудня 2023
Україна розпочала закупівлю БПЛА та FPV-дронів, а також їх виробництво.
Україна запустила виробництво дронів і боєприпасів до них, – Умєров
Джерело фото: armyinform
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

На закритій зустрічі з представниками країн G7 в столиці України міністр оборони Рустем Умєров повідомив про досягнення нової команди Міністерства оборони після перших 100 днів роботи. Він зазначив, що вдалося запустити виробництво боєприпасів для безпілотних літальних апаратів (БПЛА). Про це повідомляє АрміяInform.

«Ми пріоритезуємо напрямок дронів, ми налагодили виробництво, але не афішуємо це. Ми маємо план виробництва, план фінансування», – заявив міністр.

 Умєров не розкривав деталей цих планів, залишаючи їх конфіденційними.

Міністр вважає, що росія використовує конфіденційність у роботі для формування ідеї про те, що Україна не має змоги виробляти дрони. Проте відомство контролює виробництво, маючи повний огляд того, скільки БПЛА необхідно для потреб армії, місця їх виготовлення та можливість закупівлі.

Крім того, уряд розпочав закупівлю БПЛА та FPV-дронів. Разом із головнокомандувачем Збройних сил України були сформульовані потреби у безпілотниках на 2024 рік – для виконання плану, визначеного Президентом Володимиром Зеленським, на мільйон безпілотників.

За його словами, однією з проблем для України є обмін технологічними деталями до дронів, які обходять санкції, і потрапляють до росії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
Судебно-юридическая газета
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Станіслав Голубицький
    Станіслав Голубицький
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Інна Ступакова
    Інна Ступакова
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду