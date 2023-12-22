Україна запустила виробництво дронів і боєприпасів до них, – Умєров

Україна розпочала закупівлю БПЛА та FPV-дронів, а також їх виробництво.

Джерело фото: armyinform

На закритій зустрічі з представниками країн G7 в столиці України міністр оборони Рустем Умєров повідомив про досягнення нової команди Міністерства оборони після перших 100 днів роботи. Він зазначив, що вдалося запустити виробництво боєприпасів для безпілотних літальних апаратів (БПЛА). Про це повідомляє АрміяInform.

«Ми пріоритезуємо напрямок дронів, ми налагодили виробництво, але не афішуємо це. Ми маємо план виробництва, план фінансування», – заявив міністр.

Умєров не розкривав деталей цих планів, залишаючи їх конфіденційними.

Міністр вважає, що росія використовує конфіденційність у роботі для формування ідеї про те, що Україна не має змоги виробляти дрони. Проте відомство контролює виробництво, маючи повний огляд того, скільки БПЛА необхідно для потреб армії, місця їх виготовлення та можливість закупівлі.

Крім того, уряд розпочав закупівлю БПЛА та FPV-дронів. Разом із головнокомандувачем Збройних сил України були сформульовані потреби у безпілотниках на 2024 рік – для виконання плану, визначеного Президентом Володимиром Зеленським, на мільйон безпілотників.

За його словами, однією з проблем для України є обмін технологічними деталями до дронів, які обходять санкції, і потрапляють до росії.

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