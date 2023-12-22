СБУ ідентифікувала окупантів, які вбили і спалили розчленоване тіло українця на Харківщині

Загарбники спочатку застрелили фермера, а жорстоким способом намагалися приховати злочин.

Фото: СБУ

Служба безпеки встановила особи трьох російських окупантів, які вчиняли воєнні злочини проти людей на тимчасово захопленій території Харківщини.

Йдеться про двох військових 7-го окремого мотострілецького полку зс рф Віталія Піддубного та Олексія Горбунова, а також Руслана Гончарова – військового з 202-го мотострілецького полку рф.

Зазначається, що навесні 2022 року вони брали участь у захопленні Куп’янського та Ізюмського районів області й проводили там каральні акції проти місцевих жителів.

Під час таких «рейдів» вони масово викрадали і вбивали людей.

За даними слідства, у ході одного з таких «нальотів» на території Шевченківської громади Куп’янського району Піддубний застрелив з автомата місцевого фермера.

Він разом з Горбуновим та Гончаровим розчленували тіло вбитого чоловіка, а потім спалили його, щоб приховати злочин.

Також вони вдиралися до помешкань громадян і викрадали приватне майно, а у разі спротиву погрожували вбивством дітей. У такий спосіб окупанти відібрали 6 легкових та вантажних авто.

Загарбникам заочно повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, злочинні дії Піддубного додатково кваліфіковано за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

У СБУ зазначили, що кожного з них буде знайдено і покарано.

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