Північна Корея запустила реактор, який вироблятиме плутоній для ядерної зброї

У МАГАТЕ закликали Північну Корею виконувати зобов'язання згідно резолюцій Ради Безпеки ООН.

Джерело фото: Укрінформ

Міжнародне агентство з ядерної енергії заявило, що Північна Корея запустила в експлуатацію легководний реактор, що може служити для виробництва плутонію для ядерної зброї. Про це повідомив Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі під час засідання Ради керівників агентства.

Він зазначив, що спостерігалася підвищена активність на легководному реакторі на легкій воді (LWR) у Йонбені та навколо нього, а також надзвичайний відтік води з його системи охолодження з середини жовтня. Ці спостереження узгоджуються з введенням в експлуатацію LWR.

Гроссі підкреслив, що останні спостереження вказують на те, що відтік води є теплим, що відповідає запуску LWR. Однак, він також відзначив, що без доступу до установки агентство не може підтвердити її фактичний статус експлуатації.

«ЛВР, як і будь-який інший ядерний реактор, може виробляти плутоній в опроміненому паливі, який може бути виділений під час переробки, і це викликає занепокоєння», - підкреслив генеральний директор МАГАТЕ.

Гроссі закликав Північну Корею повністю виконувати свої зобов'язання згідно резолюцій Ради Безпеки ООН та оперативно співпрацювати з МАГАТЕ.

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