Нацбанк презентував набір незвичних пам’ятних монет у формі дзвоника

Купити набір із трьох срібних пам’ятних монет можна буде у 2024 році.

Джерело фото: bank.gov.ua

Голова Національного банку України Андрій Пишний спільно із заступником Голови Місії США в Україні Робертом Нідемом презентували набір пам’ятних монет «Щедрик – колядка дзвонів».

Набір із трьох срібних пам’ятних монет присвячений одному з національних музичних символів України – всесвітньовідомій колядці «Щедрик» в обробці композитора Миколи Леонтовича.

«Уперше в українській нумізматиці ми обрали для монети форму дзвоника. Адже саме мелодія "Щедрика" нагадує передзвін, а американська версія цієї всесвітньовідомої пісні зветься "Колядка дзвонів". Синергія та єднання двох культур – української та американської – сприяли створенню композиції, яка тепер є символом Різдва в усьому світі», – зазначили у Нацбанку.

Кожна з трьох монет, що входять до набору, виконана у формі дзвоника, має номінал 10 гривень та виготовлена зі срібла 999 проби, маса дорогоцінного металу в чистоті – 31,1 г (кожна).

Купити набір можна буде у 2024 році. Тираж набору – до 5 000 штук.

Джерело фото: bank.gov.ua

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