Нацбанк презентовал набор необычных памятных монет в форме колокольчика

Купить набор из трех серебряных памятных монет можно будет в 2024 году.

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный совместно с заместителем Главы Миссии США в Украине Робертом Нидемом презентовали набор памятных монет «Щедрик – колядка колоколов».

Набор из трех серебряных памятных монет посвящен одному из национальных музыкальных символов Украины – всемирно известной колядке «Щедрик» в отделке композитора Николая Леонтовича.

«Впервые в украинской нумизматике мы выбрали для монеты форму колокольчика. Ведь именно мелодия "Щедрика" напоминает перезвон, а американская версия этой всемирно известной песни называется "Колядка колоколов". Синергия и единение двух культур – украинской и американской – привели к созданию композиции, которая теперь является символом Рождества во всем мире», – отметили в Нацбанке.

Каждая из трех монет, входящих в набор, выполнена в форме звонка, имеет номинал 10 гривен и изготовлена из серебра 999 пробы, масса драгоценного металла в чистоте – 31,1 г (каждая).

Купить набор можно будет в 2024 году. Тираж набора – до 5 000 штук.

Джерело фото: bank.gov.ua

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