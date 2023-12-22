В ВСУ все равно наберут необходимое количество людей – Павлюк

Рекрутинг дает возможность выбирать специальность и место службы, однако этот механизм не отменяет мобилизацию.

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Государство призывает украинцев вступать в Вооруженные Силы с помощью рекрутинга, однако этот механизм не отменяет мобилизацию. В любом случае страна должна набрать необходимое количество лиц в армию. Об этом в эфире телемарафона заявил начальник Управления прессы и информации Министерства обороны Илларион Павлюк.

По его словам, идея рекрутинга не заключается в том, что "защищает Украину только тот, кто хочет, а кто не хочет - тому не надо". Это ошибочное понимание. Рекрутинг дает возможность гражданам вступать в Вооруженные Силы добровольно, выбирая специальность и место службы, не дожидаясь повестки, - пояснил Павлюк.

В то же время он подчеркнул, что существует необходимость в людях, "кому-то надо и буквально физически защищать страну, потому что враг сам себя не уничтожит". Таким образом, необходимо обеспечить нужное количество лиц для защиты Украины, будь то через рекрутинговые или мобилизационные механизмы.

"Мы, конечно, заинтересованы набирать как можно больше людей механизмами рекрутинга. Но, поскольку есть необходимость защитить государство, то мы все равно доберем то количество людей, которое нужно, чтобы защитить Украину. Механизмами рекрутинга или механизмами мобилизации - все равно придется добирать... Что мы будем делать, говорить: "Извините, мы не хотим защищать страну - ну ладно?", - заключил Павлюк.

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