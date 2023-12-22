До ЗСУ все рівно наберуть необхідну кількість людей – Павлюк

Рекрутинг дає можливість обирати спеціальність та місце служби, проте цей механізм не скасовує мобілізацію.

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Держава закликає українців вступати до Збройних Сил за допомогою рекрутингу, проте цей механізм не скасовує мобілізацію. У будь-якому випадку країна має набрати необхідну кількість осіб до армії. Про це в ефірі телемарафону заявив начальник Управління преси й інформації Міністерства оборони Ілларіон Павлюк.

За його словами, ідея рекрутингу не полягає в тому, що «захищає Україну тільки той, хто хоче, а хто не хоче – тому не треба». Це помилкове розуміння. Рекрутинг дає можливість громадянам вступати до Збройних Сил добровільно, обираючи спеціальність та місце служби, не чекаючи на повістку, – пояснив Павлюк.

Водночас він підкреслив, що існує необхідність в людях, «комусь треба і буквально фізично боронити країну, бо ворог сам себе не знищить». Таким чином, необхідно забезпечити потрібну кількість осіб для захисту України, будь то через рекрутингові або мобілізаційні механізми.

«Ми, звісно, зацікавлені набирати якомога більше людей механізмами рекрутингу. Але, оскільки є необхідність захистити державу, то ми все одно доберемо ту кількість людей, яка потрібна, щоб захистити Україну. Механізмами рекрутингу або механізмами мобілізації – все одно доведеться добирати … Що ми будемо робити, казати: «Вибачте, ми не хочемо захищати країну – ну ладно?», – заключив Павлюк.

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