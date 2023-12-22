Стрілянина в університеті Праги: стрілок проніс зброю у чемодані

Ректор університету, в якому відбулася стрілянина, розповіла, що стрілець, імовірно, проніс зброю у чемодані, з яким зазвичай ходять студенти.

Джерело фото: Novinky.cz

Як ми писали раніше, в центрі Праги сталася стрілянина в університеті. Поліція ідентифікувала 13 з 14 жертв, з них 3 – іноземці. Постраждалі ж були поранені в голову, груди або кінцівки, деякі не обійшлися без хірургічного втручання.

За словами ректора Карлового університету Мілени Краличкової, стрілець, імовірно, проніс зброю у великому чемодані. Про це повідомляє Novinky.cz.

«Те, що студенти приходять на факультет із великою валізою - звичайна справа, тому що в Карловому університеті навчаються студенти з усієї Чеської Республіки. Прямо перед Різдвом багато хто з них приходить на заняття з валізою», - сказала Мілена Кралічкова.

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