Судили колаборанта із Сум за публічні виступи та просування в соцмережах та на YouTube російських наративів

12 років позбавлення волі за виправдовування збройної агресії рф та колабораційну діяльність.

У Зарічному районному суді міста Суми обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, визнано винним та призначено покарання у вигляді позбавлення волі на строк 12 років. Про це повідомляє Зарічний районний суд м. Суми.

Згідно з вироком, його визнано винним за ч. 6 статті 111-1 та ч. 3 статті 436-2 Кримінального кодексу України. Крім того, на підставі статті 70 частини 1 Кримінального кодексу України П. позбавлено права обіймати посади в органах державної влади, державного управління та місцевого самоврядування, які пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій на строк 15 років. Крім цього, всі майнові активи, що належать обвинуваченому особисто, конфісковані.

До таких висновків суд прийшов тому, що сукупністю досліджених під час судового розгляду доказів поза розумним сумнівом було підтверджено те, що обвинувачений П. у період з 21 березня 2022 року по 24 квітня 2022 року, постійно перебуваючи у різних місцях на території російської федерації або тимчасово окупованій території АР Крим, діючи умисно, протиправно,

по-перше, здійснював інформаційну діяльність у співпраці з державою агресором, спрямовану на підтримку держави-агресора, її окупаційної адміністрації, збройних формувань та на уникнення нею відповідальності за збройну агресію проти України, зокрема створив відеофайли, які містять інформацію спрямовану на підтримку держави-агресора, її окупаційної адміністрації, збройних формувань та на уникнення нею відповідальності за збройну агресію проти України, та в подальшому поширював її для необмеженої кількості громадян, розміщуючи їх на власному каналі відеохостингу YouTube;

по-друге, у вказаний період здійснив ряд самостійних виступів та виступів у співпраці з представниками влади країни-агресора, під час яких підтримував російську армію, а також звинувачував Збройні Сили України в нанесенні ударів по мирному населенню України, зокрема в м. Охтирка, Сумської області. Крім того, виступаючи перед аудиторією, обвинувачений дискредитував Українську владу, надавав хибні матеріали стосовно бойових дій на території України, підтримував загарбницьку політику рф, висловлювався на підтримку держави-агресора та окупаційної адміністрації, поширював недостовірні відомості з метою уникнення відповідальності державою-агресором за таку збройну агресію проти України;

по-третє, розмістив на власній сторінці в соціальній мережі Facebook, публікації, які містять інформацію про виправдовування, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, звеличування (глорифікацію) осіб, які здійснювали збройну агресію російської федерації проти України, а також - висловлювання у формі заклику-звернення до мешканців так званої «Донецкой народной республики», у якому висловлена подяка зазначеним особам, підтримка їх дій, а також звеличування (глорифікація) мешканців так званої «Донецкой народной республики».

Такі дії обвинуваченого П. посягають на основи національної безпеки України, а також міжнародний правопорядок, що ґрунтується на принципах незастосування сили, недоторканності кордонів, територіальної цілісності.

Вирок не набрав законної сили та може бути оскаржений до Сумського апеляційного суду через Зарічний районний суд м. Суми шляхом подання апеляційної скарги протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Крім того, оскільки судовий розгляд справи відбувався у спеціальному судовому провадженні у відсутність обвинуваченого (in absentia), то копію вироку, яка підлягає врученню обвинуваченому, було вручено захиснику, а інформацію про вирок буде опубліковано на офіційному вебсайті суду відповідно до вимог ст. 323 КПК України.

Пошук в ЄДРСР судових рішень по вказаному провадженню можна здійснити за номером 591/4058/22.

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