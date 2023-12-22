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  1. В мире

Северная Корея запустила реактор, который будет производить плутоний для ядерного оружия

10:28, 22 декабря 2023
В МАГАТЭ призвали Северную Корею выполнять обязательства согласно резолюциям Совета Безопасности ООН.
Северная Корея запустила реактор, который будет производить плутоний для ядерного оружия
Источник фото: Укринформ
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Международное агентство по ядерной энергии заявило, что Северная Корея запустила в эксплуатацию легководный реактор, который может служить для производства плутония для ядерного оружия. Об этом сообщил Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время заседания Совета руководителей агентства.

Он отметил, что наблюдалась повышенная активность на легководном реакторе на легкой воде (LWR) в Йонбене и вокруг него, а также чрезвычайный отток воды из его системы охлаждения с середины октября. Эти наблюдения согласуются с введением в эксплуатацию LWR.

Гросси подчеркнул, что последние наблюдения указывают на то, что отток воды является теплым, что соответствует запуску LWR. Однако, он также отметил, что без доступа к установке агентство не может подтвердить ее фактический статус эксплуатации.

"ЛВР, как и любой другой ядерный реактор, может производить плутоний в облученном топливе, который может быть выделен во время переработки, и это вызывает беспокойство", - подчеркнул генеральный директор МАГАТЭ.

Гросси призвал Северную Корею полностью выполнять свои обязательства согласно резолюциям Совета Безопасности ООН и оперативно сотрудничать с МАГАТЭ.

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