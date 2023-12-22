СБУ идентифицировала оккупантов, которые убили и сожгли расчлененное тело украинца в Харьковской области

Захватчики сначала застрелили фермера, а жестоким способом пытались скрыть преступление.

Служба безопасности установила личности трех российских оккупантов, совершавших военные преступления против людей на временно захваченной территории Харьковщины.

Речь идет о двух военных 7-го отдельного мотострелкового полка вс рф Виталии Поддубном и Алексее Горбунове, а также Руслане Гончарове - военного с 202-го мотострелкового полка рф.

Отмечается, что весной 2022 они участвовали в захвате Купянского и Изюмского районов области и проводили там карательные акции против местных жителей.

Во время таких рейдов они массово похищали и убивали людей.

По данным следствия, в ходе одного из таких «налетов» на территории Шевченковской общины Купянского района Поддубный застрелил из автомата местного фермера.

Он вместе с Горбуновым и Гончаровым расчленили тело убитого мужчины, а затем сожгли его, чтобы скрыть преступление.

Также они врывались в жилища граждан и похищали частное имущество, а в случае сопротивления угрожали убийством детей. Таким образом, оккупанты отобрали 6 легковых и грузовых авто.

Захватчикам заочно сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Кроме того, преступные действия Поддубного дополнительно квалифицированы по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

В СБУ отметили, что каждый из них будет найден и наказан.

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