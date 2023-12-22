Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Глава Рады судей требует от ГСА проверить информацию о невыплате судейского вознаграждения демобилизованному судье Энергодарского городского суда

Председатель РСУ обратился к ГСА с требованием проверить информацию о судье Энергодарского городского суда, демобилизованном из Вооруженных Сил, и немедленно привести деятельность ТУ ГСА по выплате судейского вознаграждения в соответствие с законодательством.

За деятельность ГСА в сфере цифровизации будет отвечать заместитель председателя Ольга Булка

ГСА утвердила новую схему распределения полномочий, из которой следует, что за цифровизацию пока отвечает заместитель председателя ГСА Ольга Булка.

Работникам аппаратов судов смогут обеспечить повышение зарплаты, — ГСА согласовала перераспределение с ВСП

Расчет стимулирующих выплат произведен, исходя из 70% от должностного оклада за период январь – декабрь 2023 года для работников аппаратов судов и 40% для работников других органов.

В Верховной Раде инициируют увольнение Министра по делам ветеранов Юлии Лапутиной, – за «провал работы с ветеранами»

Неэффективное использование средств Минветеранов, отсутствие действенного механизма предоставления ветеранам услуг физической и психологической реабилитации - за что в Раде хотят уволить министра по делам ветеранов Юлию Лапутину.

99% деклараций чиновников не были охвачены системным контролем со стороны НАПК, - Артем Сытник объяснил, почему они не попадали на полную проверку

«Все ожидали, что будут проверяться все декларации, но такого ресурса у НАПК не было, поэтому большая часть деклараций не охватывалась полной проверкой НАПК», - отметил замглавы НАПК Артем Сытник.

  1. В Украине

СБУ идентифицировала оккупантов, которые убили и сожгли расчлененное тело украинца в Харьковской области

11:50, 22 декабря 2023
Захватчики сначала застрелили фермера, а жестоким способом пытались скрыть преступление.
СБУ идентифицировала оккупантов, которые убили и сожгли расчлененное тело украинца в Харьковской области
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

Служба безопасности установила личности трех российских оккупантов, совершавших военные преступления против людей на временно захваченной территории Харьковщины.

Речь идет о двух военных 7-го отдельного мотострелкового полка вс рф Виталии Поддубном и Алексее Горбунове, а также Руслане Гончарове - военного с 202-го мотострелкового полка рф.

Отмечается, что весной 2022 они участвовали в захвате Купянского и Изюмского районов области и проводили там карательные акции против местных жителей.

Во время таких рейдов они массово похищали и убивали людей.

По данным следствия, в ходе одного из таких «налетов» на территории Шевченковской общины Купянского района Поддубный застрелил из автомата местного фермера.

Он вместе с Горбуновым и Гончаровым расчленили тело убитого мужчины, а затем сожгли его, чтобы скрыть преступление.

Также они врывались в жилища граждан и похищали частное имущество, а в случае сопротивления угрожали убийством детей. Таким образом, оккупанты отобрали 6 легковых и грузовых авто.

Захватчикам заочно сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Кроме того, преступные действия Поддубного дополнительно квалифицированы по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

В СБУ отметили, что каждый из них будет найден и наказан.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
Судебно-юридическая газета
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Станіслав Голубицький
    Станіслав Голубицький
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Інна Ступакова
    Інна Ступакова
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду