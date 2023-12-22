Украина запустила производство дронов и боеприпасов к ним, – Умеров

Украина начала закупку БПЛА и FPV-дронов, а также их производство.

Источник фото: armyinform

На закрытой встрече с представителями стран G7 в столице Украины министр обороны Рустем Умеров сообщил о достижениях новой команды Министерства обороны после первых 100 дней работы. Он отметил, что удалось запустить производство боеприпасов для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает АрмияInform.

"Мы приоритезируем направление дронов, мы наладили производство, но не афишируем это. Мы имеем план производства, план финансирования", - заявил министр.

Умеров не раскрывал деталей этих планов, оставляя их конфиденциальными.

Министр считает, что россия использует конфиденциальность в работе для формирования идеи о том, что Украина не имеет возможности производить дроны. Однако ведомство контролирует производство, имея полный обзор того, сколько БПЛА необходимо для нужд армии, места их изготовления и возможность закупки.

Кроме того, правительство начало закупку БПЛА и FPV-дронов. Вместе с главнокомандующим Вооруженных сил Украины были сформулированы потребности в беспилотниках на 2024 год - для выполнения плана, определенного Президентом Владимиром Зеленским, на миллион беспилотников.

По его словам, одной из проблем для Украины является обмен технологическими деталями к дронам, которые обходят санкции, и попадают в россию.

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