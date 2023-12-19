Новобраний посол Польщі прибув до Києва та анонсував візит до України глави МЗС

Новий посол Польщі Ярослав Гузи заявив, що найближчим часом до України прибуде новий міністр закордонних справ Радослав Сікорський.

Джерело фото: РАР

Новобраний посол Польщі в Україні Ярослав Гузи прибув до Києва та вже здійснив передачу копій вірчих грамот до Міністерства закордонних справ. Про це повідомляє РАР.

У своєму коментарі польському інформагентству Гузи поділився планами на період своєї роботи в Україні, відзначивши намір продовжувати та запроваджувати позитивні зміни, які відбулися під час конфлікту, а також нові ініціативи, що планує впровадити новий уряд.

«Безумовно, це розвиток у максимально позитивному аспекті всіх відносин, чи то політичних, чи то економічних, чи то культурних, які в сукупності можуть скласти стратегічне партнерство, звісно, в специфічних умовах війни», – пояснив дипломат.

Гузи також висловив припущення, що найближчим часом до України прибуде новий міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

«Підозрюю, що на перших переговорах буде окреслено план, який я, як посол, не будучи особою, яка ухвалює зовнішньополітичні рішення, але реалізуючи зовнішню політику, буду виконувати, і це моє завдання», – додав він.

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