Польща призначила нового посла в Україні: хто ним став

Новим послом Польщі в Україні став Ярослав Гузи.

Польща офіційно призначила Ярослава Гузи новим послом України. Про це повідомило на своїй сторінці у соцмережі Х (колишній Twitter) Міністерство закордонних справ Польщі.

Глава польського МЗС Збігнєв Рау призначив лише чотирьох послів, серед них – нового посла Польщі в Україні. Ним став Ярослав Гузи.

На цій посаді в Україні Ярослав Гузи змінить Бартоша Ціхоцького, який займає її з лютого 2019 року. Ціхоцький — єдиний посол з країн ЄС, який залишився в Києві на момент повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Раніше ми писали, що Чехія призначила нового посла в Україні – дипмісію у Києві очолить Радек Пех.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.