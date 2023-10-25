Польша назначила нового посла в Украине: кто им стал

Новым послом Польши в Украине стал Ярослав Гузы.

Польша официально назначила Ярослава Гузы новым послом в Украине. Об этом сообщило на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter) Министерство иностранных дел Польши.

Глава польского МИД Збигнев Рау назначил всего четырех послов, среди них – нового посла Польши в Украине. Им стал Ярослав Гузы.

На этом посту в Украине Ярослав Гузы сменит Бартоша Цихоцкого, занимающего его с февраля 2019 года. Цихоцкий – единственный посол из стран ЕС, оставшийся в Киеве на момент полномасштабного вторжения россии в Украину.

Ранее сообщалось, что Чехия назначила нового посла в Украине – дипмиссию в Киеве возглавит Радек Пех.

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