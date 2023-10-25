Венгрию в ЕС никто не держит: Боррель резко ответил на скандальные слова Орбана

Боррель ответил Орбану на заявление, в котором он сравнил членство Венгрии в ЕС с советской оккупацией.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель напомнил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, что никто не обязывает его страну быть членом Евросоюза. Об этом он сказал на конференции «Европа и мир».

Боррель отметил, что Венгрия знает об оккупации еще с советских времен.

«Честно говоря, я не вижу никакого сходства между советской оккупацией Будапешта и происходящим в Берлямоне (штаб-квартира Еврокомиссии - ред.). Я не видел ни одного танка там. Никто не обязывает Венгрию быть членом ЕС», - отметил Боррель.

Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан в день годовщины антисоветской революции в Венгрии 1956 года сравнил членство в ЕС с советской оккупацией.

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