Сенат США может заблокировать помощь Украине и Израилю на 100 млрд долларов - СМИ

Некоторые республиканцы полагают, что пакет помощи следует разделить.

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Сенат США может заблокировать выделение пакета финпомощи на сумму 106 млрд долларов, который ранее предложил президент США Джо Байден, передает Politico.

Некоторые представители республиканской партии разделились во мнениях относительно того, следует ли объединять помощь Израилю и Украине. Даже некоторые сторонники четырех ключевых направлений помощи – Украине, Израилю, Тайваню и поддержке южной границы – настроены нехарактерно пессимистично после первого обсуждения законопроекта.

Сообщается, что комитет Сената по ассигнованиям проведет слушания по данному запросу Байдена через неделю.

«Их следует разделить. Израильский компонент пользуется почти подавляющей поддержкой, и мы можем добиться этого очень быстро. Я просто думаю, что с тактической точки зрения это просто лучший подход», - сказал сенатор от Флориды, республиканец Марко Рубио.

В свою очередь, республиканец Линдси Грэм поддержал принятие нового пакета финансовой помощи именно расширенным пакетом.

«Я хочу, чтобы весь пакет был реализован. Это четыре проблемы национальной безопасности, и мы должны решать их как единое целое», - отметил он.

Тем не менее, по мнению ряда источников издания сложность большого законодательного акта может привести к его гибели.

Ранее сообщалось, что Джо Байден может запросить у Конгресса $60 млрд для Украины.

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