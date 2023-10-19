Джо Байден может запросить у Конгресса $60 млрд для Украины – СМИ

По информации СМИ, администрация президента США планирует направить запрос в Конгресс в ближайшее время.

Источник фото: Samuel Corum/Sipa/Bloomberg

Президент США Джо Байден планирует направить в Конгресс запрос о предоставлении помощи для Украины и Израиля. Об этом сообщает «Reuters» со ссылкой на источник, знакомый с этим вопросом.

Как отмечают в СМИ, администрация президента США Джо Байдена планирует направить запрос в Конгресс в ближайшее время в пятницу. Он, вероятно, будет включать помощь Украине и Израилю, где для Украины будут просить 60 млрд долларов, а для Израиля – 10 млрд.

Во вторник агентство узнало от ряда источников, что Байден рассматривает запрос на сумму около $100 млрд, который включал бы помощь для Украины, Израиля и Тайваня, а также усиление безопасности на границе с Мексикой.

Но со временем, отмечает «Reuters», несколько источников сообщили в среду, что президент США не определился с окончательной цифрой.

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