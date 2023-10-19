Джо Байден може запросити у Конгресу $60 млрд для України – ЗМІ

За інформацією ЗМІ, адміністрація президента США планує спрямувати запит до Конгресу найближчим часом.

Джерело фото: Samuel Corum/Sipa/Bloomberg

Президент США Джо Байден планує надіслати до Конгресу запит про надання допомоги для України та Ізраїлю. Про це повідомляє «Reuters» з посиланням на джерело, знайоме з цим питанням.

Як зазначають у ЗМІ, адміністрація президента США Джо Байдена планує спрямувати запит до Конгресу найближчим часом у п’ятницю. Він, ймовірно, включатиме допомогу Україні та Ізраїлю, де для України проситимуть 60 млрд доларів, а для Ізраїлю – 10 млрд.

У вівторок агентство дізналося від низки джерел, що Байден розглядає запит на суму близько $100 млрд, що включав би допомогу для України, Ізраїлю і Тайваню, а також посилення безпеки на кордоні з Мексикою.

Але згодом, зазначає «Reuters», кілька джерел повідомили в середу, що президент США не визначився з остаточною цифрою.

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