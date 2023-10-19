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Віталій Кім розповів подробиці ракетного обстрілу Миколаєва та області: влучили у заклад харчування, є загиблі

09:02, 19 жовтня 2023
Пошкоджені житлові будинки, сільгосппідприємство та інша цивільна інфраструктура.
Віталій Кім розповів подробиці ракетного обстрілу Миколаєва та області: влучили у заклад харчування, є загиблі
Фото: ДСНС
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Ніч на 19 жовтня для Миколаєва та області була дуже важкою. Ворог кілька разів обстрілював регіон. Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив подробиці атаки.

За його словами, 19 жовтня о 00:55 Миколаїв зазнав ракетного удару, внаслідок чого виникла пожежа у складської будівлі, що не експлуатується, на території одного з підприємств, вибуховою хвилею пошкоджено багатоквартирні будинки. На щастя, без постраждалих.

Увечері, 18 жовтня, о 20:30 рф завдала ракетного удару по населеному пункту Степівської громади. Влучання зафіксовано по закладу харчування. Під завалами загинуло дві людини, поранення отримала одна людина. Внаслідок удару також пошкоджено житлові будинки, сільгосппідприємство та іншу цивільну інфраструктуру.

Також вночі, 19 жовтня, близько 02:40 в цьому ж населеному пункті внаслідок падіння уламків ударного "шахеда" виникла пожежа покрівлі неексплуатуємої одноповерхової складської будівлі. Люди не постраждали.

Також Кім повідомив, що 18 жовтня, протягом дня об 11:47, 20:28 та 20:30 під обстрілами були два населені пункти Куцурубської громади. Постраждалих немає.

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