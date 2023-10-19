У шести областях виявили випадки нового штаму Covid-19 «Еріс» – МОЗ

Як пояснили у МОЗ, «Еріс» — це варіант штаму коронавірусу SARS-CoV-2 «Омікрон».

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В Україні зафіксували 10 випадків штаму «Еріс», це підвид COVID-19. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

«В Україні виявлено 10 випадків штаму "Еріс" - підвиду COVID-19. А саме — у 6 областях: Дніпропетровська, Закарпатська, Сумська, Хмельницька, Тернопільська, Чернівецька області», - сказано у повідомленні.

У МОЗ пояснили, що «Еріс» — це варіант штаму коронавірусу SARS-CoV-2 «Омікрон». Симптоми «Ерісу» такі ж, як і за інших відомих штамів COVID-19. Це біль у горлі, нежить, задишка, ломота у тілі, головний біль, лихоманка.

Специфічна відмінність «Ерісу» — це додаткова мутація шипового білка, який швидше вражає ослаблений імунітет. Однак, за оцінками ВООЗ, глобальний ризик для громадського здоров’я населення даного штаму оцінюється як низький.

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