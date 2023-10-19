В шести областях выявили случаи нового штамма Covid-19 «Эрис» – Минздрав

Как объяснили в Минздраве, «Эрис» – это вариант штамма коронавируса SARS-CoV-2 «Омикрон».

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В Украине зафиксировали 10 случаев штамма «Эрис», это подвид COVID-19. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

«В Украине выявлено 10 случаев штамма "Эрис" – подвида COVID-19. А именно – в 6 областях: Днепропетровская, Закарпатская, Сумская, Хмельницкая, Тернопольская, Черновицкая области», - говорится в сообщении.

В Минздраве пояснили, что «Эрис» – это вариант штамма коронавируса SARS-CoV-2 «Омикрон». Симптомы «Эриса» такие же, как и при других известных штаммах COVID-19. Это боль в горле, насморк, одышка, ломота в теле, головная боль, лихорадка.

Специфическое отличие «Эриса» – это дополнительная мутация шипового белка, который скорее поражает ослабленный иммунитет. Однако, по оценкам ВОЗ, глобальный риск общественного здоровья населения данного штамма оценивается как низкий.

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