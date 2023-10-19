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Байден обратится к нации по поводу войны в Украине и Израиле

08:40, 19 октября 2023
Президент США обратится к нации, чтобы обсудить ответ США на террористическое нападение ХАМАС на Израиль и войну рф против Украины.
Байден обратится к нации по поводу войны в Украине и Израиле
Фото: Associated Press
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Президент США Джо Байден выступит с обращением к нации, где планирует говорить о реагировании США на эскалацию на Ближнем Востоке, а также о войне в Украине и о дальнейшей помощи. Об этом говорится в объявлении Белого дома.

"Глава Белого дома Джо Байден озвучит ответ США на террористическое нападение ХАМАС на Израиль и жестокую войну рф против Украины", - говорится в сообщении.

Известно, что речь будет произнесена из Овального кабинета 19 октября в 20:00 по восточному времени (20 октября в 3:00 по Киевскому).

Ранее сообщалось, что Байден прибыл в Израиль на встречу с премьером.

Он объявил о выделении $100 млн гуммпомощи палестинцам, пострадавшим от войны. 

Ожидается, что Байден обнародует план дополнительного финансирования для Украины и Израиля. 

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