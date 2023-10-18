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Тимофей Милованов заявил, что антикоррупционные эксперты, не находившиеся на госслужбе, не имеют морального права делать антикоррупционную реформу

«Это позорная ситуация, реформы пишут те, у кого нет опыта государственной службы», - советник руководителя Офиса Президенту Тимофей Милованов заявил, что критики-эксперты по борьбе с коррупцией, которые не были на госслужбе с 2014 года, это «говорящие головы» на зарплате».

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  1. В мире

Байден прибыл в Израиль на встречу с премьером

12:20, 18 октября 2023
Байден прибыл в Израиль на фоне смертоносного обстрела больницы.
Байден прибыл в Израиль на встречу с премьером
Источник фото: Reuters
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В среду, 18 октября, Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден прибыл в Израиль. Его самолет уже приземлился в Международном аэропорту имени Бен-Гуриона, расположенном вблизи Тель-Авива, – пишет The Times of Israel.

Во время своего визита Байден встретился с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Во время встречи, Нетаньяху выразил благодарность президенту за «беспрецедентную поддержку».

"Безопасность в аэропорту чрезвычайно усилена, поскольку палестинские террористы неоднократно обстреливали аэропорт ракетами, а официальные лица обнародовали мало информации о графике его примерно пятичасового визита", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Президент США будет ставить «жесткие вопросы» на встречах с израильскими лидерами во время поездки на Ближний Восток.

Добавим, что в Секторе Газа обстреляли больницу: погибли по меньшей мере 500 человек.

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