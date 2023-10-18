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  1. В Украине

Более 4 тонн психотропных веществ и прекурсоров таможенники не пустили в Украину в этом году

16:13, 18 октября 2023
Таможенники предотвратили незаконное перемещение тонн наркотиков и психотропных веществ в Украину в 2023 году.
Более 4 тонн психотропных веществ и прекурсоров таможенники не пустили в Украину в этом году
Источник фото: Киевская таможня
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В течение первого полугодия 2023 года таможенники Украины добились большого успеха в предотвращении незаконного перемещения наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров через таможенную границу страны. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года, количество выявленных фактов значительно увеличилось и составило 632. Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.

Среди них 494 факта касались ввоза, а 138 - вывоза запрещенных веществ. Важно отметить, что наибольшее количество случаев задержаний касалось автомобильного транспорта, а именно 365 случаев. Еще 238 фактов было выявлено в почтовой связи, а 29 случаев касались водного и пешеходного транспорта.

Таможни составили 298 протоколов о нарушении таможенных правил, что вдвое больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Также было направлено 406 сообщений в правоохранительные органы Украины о противоправных деяниях, которые содержали признаки преступлений по Уголовному кодексу Украины. В этих фактах были выявлены индивидуальные дозы наркотиков, психотропных веществ и прекурсоров:

- Наркотических средств: 10,94 кг, в том числе каннабиса 8,49 кг и кокаина 2,31 кг. Также были обнаружены наркотические средства в виде таблеток, капсул, ампул, электронных сигарет и картриджей.

- Психотропных веществ: 2079 кг, таблеток, капсул, ампул и семян.

- Прекурсоров: 2026 кг, литров и таблеток.

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