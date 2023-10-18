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  1. В Україні

Понад 4 тонни психотропних речовин і прекурсорів митники не пустили в Україну цьогоріч

16:13, 18 жовтня 2023
Митники запобігли незаконному переміщенню тонн наркотиків та психотропних речовин в Україну у 2023 році.
Понад 4 тонни психотропних речовин і прекурсорів митники не пустили в Україну цьогоріч
Джерело фото: Київська митниця
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Протягом першого півріччя 2023 року митники України зазнали великого успіху в запобіганні незаконному переміщенню наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів через митний кордон країни. У порівнянні з аналогічним періодом 2022 року, кількість виявлених фактів значно збільшилася і становила 632. Про це повідомляє Державна митна служба України.

Серед них 494 факти стосувалися ввезення, а 138 — вивезення заборонених речовин. Важливо відзначити, що найбільша кількість випадків затримань стосувалася автомобільного транспорту, а саме 365 випадків. Ще 238 фактів було виявлено в поштовому зв'язку, а 29 випадків стосувалися водного та пішохідного транспорту.

Митниці склали 298 протоколів про порушення митних правил, що вдвічі більше, ніж в аналогічному періоді минулого року. Також було направлено 406 повідомлень до правоохоронних органів України про протиправні діяння, які містили ознаки злочинів за Кримінальним кодексом України. У цих фактах було виявлено індивідуальні дози наркотиків, психотропних речовин і прекурсорів:

  • Наркотичних засобів: 10,94 кг, у тому числі канабісу 8,49 кг і кокаїну 2,31 кг. Також було виявлено наркотичні засоби у вигляді таблеток, капсул, ампул, електронних сигарет та картриджів.
  • Психотропних речовин: 2079 кг, таблеток, капсул, ампул і насіння.
  • Прекурсорів: 2026 кг, літрів та таблеток.

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