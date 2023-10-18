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  1. В Україні

Українцям стане простіше продавати handmade-вироби по всьому світу

13:17, 18 жовтня 2023
Підприємці зможуть пропонувати та продавати товари понад 90 мільйонам покупців з усього світу.
Українцям стане простіше продавати handmade-вироби по всьому світу
Фото: 1.zt.ua
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В Україні запустили платіжний інтерфейс, який об'єднує понад 90 млн покупців з усього світу та спеціалізується на продажу handmade-виробів. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Міністр розповів, що раніше українці не могли самостійно відкривати власні онлайн-магазини на платформі, яка об’єднує понад 90 мільйонів покупців з усього світу та спеціалізується на продажу handmade-виробів, вінтажних речей, крафтової продукції, оскільки на території України не працював платіжний інтерфейс маркетплейсу.

«Українці можуть офіційно відкривати на платформі магазини, продавати товари людям з Америки, Європи, Азії тощо. Продавці отримають доступ до системи захисту та спеціальну цілодобову підтримку. Підприємці також зможуть керувати всією фінансовою інформацією свого магазину», - зазначив Федоров.

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