ТОВ оштрафували на понад 63 млн грн: Велика Палата пояснила, чому рішення не переглянули навіть після ЄСПЛ

Попри рішення Європейського суду з прав людини щодо надмірної тривалості розгляду, Велика Палата Верховного Суду не побачила підстав для перегляду податкового спору ТОВ на мільйони гривень.

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Велика Палата Верховного Суду розглянула 9 червня 2026 року справу № 826/10658/17 та відмовила Товариству з обмеженою відповідальністю у перегляді остаточного рішення у податковому спорі про нарахування пені за порушення строків розрахунків у зовнішньоекономічній діяльності, попри те що ЄСПЛ встановив порушення Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод у цій самій справі.

Суть спору

У серпні 2017 року ТОВ звернулося до Окружного адміністративного суду міста Києва з позовом до ГУ ДФС у Полтавській області (правонаступник — ГУ ДПС у Полтавській області) та ДФС України (правонаступник — ДПС України), в якому просило визнати протиправним і скасувати податкове повідомлення-рішення та рішення за результатами адміністративного оскарження.

Підставою для їх прийняття став акт перевірки, на підставі якого податковий орган нарахував ТОВ пеню у розмірі 63 432 530,29 грн за порушення строків розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Позовні вимоги підприємство обґрунтовувало тим, що податкова неправильно застосувала норми Закону України № 185/94-ВР. За позицією ТОВ, воно вжило всіх можливих заходів для стягнення заборгованості з нерезидентів за експортними контрактами з Республікою Білорусь.

Зокрема, підприємство зазначало, що зверталося до нотаріуса в Республіці Білорусь для вчинення виконавчих написів, на підставі яких були відкриті виконавчі провадження щодо боржників. На думку ТОВ, такі дії слід вважати належним способом захисту прав та еквівалентом звернення до компетентного органу у розумінні законодавства, а отже вони мали б зупиняти нарахування пені за порушення строків валютних розрахунків.

Рішення судів попередніх інстанцій

Окружний адміністративний суд міста Києва повністю відмовив у задоволенні позову ТОВ щодо скасування податкового повідомлення-рішення.

Не погодившись із таким рішенням, ТОВ подало апеляційну скаргу.

Київський апеляційний адміністративний суд постановою задовольнив апеляційну скаргу ТОВ, скасував рішення суду першої інстанції та ухвалив нове рішення, яким позов задовольнив та визнав протиправним і скасував податкове повідомлення-рішення ГУ ДПС у Полтавській області та рішення ДПС України.

Додатковою постановою апеляційний суд частково задовольнив заяву ТОВ про судові витрати та стягнув за рахунок бюджетних асигнувань 2 382 963,00 грн судового збору та 20 000,00 грн інших витрат, відмовивши в іншій частині заяви.

ГУ ДПС подало касаційні скарги на постанову апеляційного суду та його додаткову постанову, а ТОВ — касаційну скаргу на додаткову постанову щодо розподілу судових витрат.

Постановою від 12 липня 2024 року Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду задовольнив касаційну скаргу ГУ ДПС, скасував постанову Київського апеляційного адміністративного суду та залишив у силі рішення суду першої інстанції, яким у задоволенні позову було відмовлено.

Іншою постановою того ж дня суд частково задовольнив касаційну скаргу ГУ ДПС, відмовив у задоволенні касаційної скарги ТОВ та скасував додаткову постанову апеляційного суду про стягнення на користь товариства судових витрат. У подальшому ухвалою від 17 жовтня 2024 року Верховний Суд відмовив ТОВ у роз’ясненні прийнятих постанов.

ЄСПЛ розглянув скаргу

Втім, ТОВ звернулося до Європейського суду з прав людини. У заяві компанія стверджувала, що під час розгляду її справи були порушені статті 6 і 7 Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод та стаття 1 Протоколу № 1.

Цю заяву ЄСПЛ об’єднав із п’ятьма іншими у справі «Burkovskyy and Others v. Ukraine». Заявники скаржилися насамперед на надмірну тривалість судових проваджень та відсутність в Україні ефективного засобу юридичного захисту від таких затримок. ЄСПЛ визнав заяви прийнятними та встановив порушення пункту 1 статті 6 і статті 13 Конвенції. Суд дійшов висновку, що тривалість проваджень не відповідала вимозі «розумного строку», а заявники не мали ефективного засобу юридичного захисту. При цьому ЄСПЛ не встановлював порушень щодо вирішення спорів по суті.

Відповідно до рішення ЄСПЛ держава зобов’язана виплатити заявникам визначені суми компенсації протягом трьох місяців, а у разі прострочення на них нараховуватиметься простий відсоток за ставкою Європейського центрального банку з додаванням трьох відсоткових пунктів. Згідно з додатком до рішення, ТОВ присуджено 900 євро компенсації.

Перегляд рішення Великою Палатою

Мотивуючи своє рішення, Велика Палата Верховного Суду наголосила, що рішення ЄСПЛ може бути підставою для перегляду національного судового рішення лише тоді, коли такий перегляд здатний відновити порушене право заявника. При цьому суд звернув увагу, що у справі «Burkovskyy and Others v. Ukraine» ЄСПЛ встановив порушення пункту 1 статті 6 та статті 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод виключно через надмірну тривалість судового розгляду та відсутність ефективного засобу юридичного захисту, але не дійшов висновку про незаконність рішень українських судів по суті податкового спору.

Велика Палата зазначила, що ЄСПЛ не досліджував правильність застосування національного законодавства у спорі між ТОВ та податковим органом і не ставив під сумнів результат розгляду справи. Натомість встановлені порушення стосувалися лише недотримання вимоги щодо розгляду справи упродовж розумного строку та відсутності ефективного засобу захисту від такого порушення.

Суд підкреслив, що повторний розгляд справи не здатний усунути вже допущене порушення «розумного строку», а тому скасування постанови Касаційного адміністративного суду не відновило б порушених прав заявника. Крім того, ЄСПЛ уже присудив ТОВ 900 євро справедливої сатисфакції саме за надмірну тривалість провадження та відсутність ефективного засобу юридичного захисту.

З огляду на це Велика Палата Верховного Суду дійшла висновку, що підстав для перегляду постанови Касаційного адміністративного суду за виключними обставинами немає, і залишила постанову в силі.

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