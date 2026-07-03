ООО оштрафовали на более 63 млн грн: Большая Палата пояснила, почему решение не пересмотрели даже после ЕСПЧ

Несмотря на решение Европейского суда по правам человека о чрезмерной длительности рассмотрения, Большая Палата Верховного Суда не усмотрела оснований для пересмотра налогового спора ООО на миллионы гривен.

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Большая Палата Верховного Суда рассмотрела 9 июня 2026 года дело № 826/10658/17 и отказала Обществу с ограниченной ответственностью в пересмотре окончательного решения в налоговом споре о начислении пени за нарушение сроков расчетов во внешнеэкономической деятельности, несмотря на то что ЕСПЧ установил нарушение Конвенции о защите прав человека и основных свобод в этом же деле.

Суть спора

В августе 2017 года ООО обратилось в Окружной административный суд города Киева с иском к ГУ ГФС в Полтавской области (правопреемник — ГУ ГНС в Полтавской области) и ГФС Украины (правопреемник — ГНС Украины), в котором просило признать противоправным и отменить налоговое уведомление-решение и решение по результатам административного обжалования.

Основанием для их принятия стал акт проверки, на основании которого налоговый орган начислил ООО пеню в размере 63 432 530,29 грн за нарушение сроков расчетов в сфере внешнеэкономической деятельности.

Исковые требования предприятие обосновывало тем, что налоговая неправильно применила нормы Закона Украины № 185/94-ВР. По позиции ООО, оно предприняло все возможные меры для взыскания задолженности с нерезидентов по экспортным контрактам с Республикой Беларусь.

В частности, предприятие указывало, что обращалось к нотариусу в Республике Беларусь для совершения исполнительных надписей, на основании которых были открыты исполнительные производства в отношении должников. По мнению ООО, такие действия следует считать надлежащим способом защиты прав и эквивалентом обращения в компетентный орган в понимании законодательства, а следовательно они должны были приостанавливать начисление пени за нарушение сроков валютных расчетов.

Решения судов предыдущих инстанций

Окружной административный суд города Киева полностью отказал в удовлетворении иска ООО об отмене налогового уведомления-решения.

Не согласившись с этим решением, ООО подало апелляционную жалобу.

Киевский апелляционный административный суд постановлением удовлетворил апелляционную жалобу ООО, отменил решение суда первой инстанции и принял новое решение, которым иск удовлетворил и признал противоправным и отменил налоговое уведомление-решение ГУ ГНС в Полтавской области и решение ГНС Украины.

Дополнительным постановлением апелляционный суд частично удовлетворил заявление ООО о судебных расходах и взыскал за счет бюджетных ассигнований 2 382 963,00 грн судебного сбора и 20 000,00 грн иных расходов, отказав в остальной части заявления.

ГУ ГНС подало кассационные жалобы на постановление апелляционного суда и его дополнительное постановление, а ООО — кассационную жалобу на дополнительное постановление относительно распределения судебных расходов.

Постановлением от 12 июля 2024 года Кассационный административный суд в составе Верховного Суда удовлетворил кассационную жалобу ГУ ГНС, отменил постановление Киевского апелляционного административного суда и оставил в силе решение суда первой инстанции, которым в удовлетворении иска было отказано.

Другим постановлением того же дня суд частично удовлетворил кассационную жалобу ГУ ГНС, отказал в удовлетворении кассационной жалобы ООО и отменил дополнительное постановление апелляционного суда о взыскании в пользу общества судебных расходов. В дальнейшем определением от 17 октября 2024 года Верховный Суд отказал ООО в разъяснении принятых постановлений.

ЕСПЧ рассмотрел жалобу

Однако ООО обратилось в Европейский суд по правам человека. В заявлении компания утверждала, что при рассмотрении дела были нарушены статьи 6 и 7 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и статья 1 Протокола № 1.

Данное заявление ЕСПЧ объединил с пятью другими в деле «Burkovskyy and Others v. Ukraine». Заявители жаловались прежде всего на чрезмерную длительность судебных разбирательств и отсутствие в Украине эффективного средства правовой защиты от таких задержек. ЕСПЧ признал заявления приемлемыми и установил нарушение пункта 1 статьи 6 и статьи 13 Конвенции. Суд пришел к выводу, что длительность разбирательств не соответствовала требованию «разумного срока», а заявители не имели эффективного средства правовой защиты. При этом ЕСПЧ не устанавливал нарушений по существу споров.

Согласно решению ЕСПЧ, государство обязано выплатить заявителям определенные суммы компенсации в течение трех месяцев, а в случае просрочки на них будет начисляться простой процент по ставке Европейского центрального банка с добавлением трех процентных пунктов. Согласно приложению к решению, ООО присуждена компенсация в размере 900 евро.

Пересмотр решения Большой Палатой

Мотивируя свое решение, Большая Палата Верховного Суда подчеркнула, что решение ЕСПЧ может быть основанием для пересмотра национального судебного решения только тогда, когда такой пересмотр способен восстановить нарушенное право заявителя. При этом суд отметил, что в деле «Burkovskyy and Others v. Ukraine» ЕСПЧ установил нарушение пункта 1 статьи 6 и статьи 13 Конвенции исключительно из-за чрезмерной длительности судебного разбирательства и отсутствия эффективного средства правовой защиты, но не пришел к выводу о незаконности решений украинских судов по существу налогового спора.

Большая Палата указала, что ЕСПЧ не исследовал правильность применения национального законодательства в споре между ООО и налоговым органом и не ставил под сомнение результат рассмотрения дела. Установленные нарушения касались только несоблюдения требования разумного срока и отсутствия эффективного средства защиты от такого нарушения.

Суд подчеркнул, что повторное рассмотрение дела не способно устранить уже допущенное нарушение «разумного срока», а потому отмена постановления Кассационного административного суда не восстановила бы нарушенные права заявителя. Кроме того, ЕСПЧ уже присудил ООО 900 евро справедливой сатисфакции именно за чрезмерную длительность производства и отсутствие эффективного средства правовой защиты.

Учитывая это, Большая Палата Верховного Суда пришла к выводу, что оснований для пересмотра постановления Кассационного административного суда по исключительным обстоятельствам нет, и оставила постановление в силе.

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